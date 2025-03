Pretresi u južnoj i zapadnoj regiji, oduzeto oružje i municija

Podgorica, (MINA) – Službenici policije izvršili su pretrese kod operativno interesantnih osoba na 17 lokacija u južnoj i zapadnoj regiji i oduzeli vozilo, vatreno oružje i municiju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici regionalnih centara bezbjednosti Jug i Zapad izvršili pretrese u Ulcinju, Baru, Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Budvi, Plužinama i Pljevljima.

Iz policije su rekli da je kontrolisano 18 osoba i oduzeto pet lovačkih pušaka, pištolj, dva startna pištolja, vazdušna puška, municija, kao i jedno luksuzno vozilo.

Oni su kazali da je na teritoriji nadležnosti Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj izvršen pretres na jednoj lokaciji.

„Postupajući po naredbi suda, ulcinjska policija je pretresom kuće i vozila koje koriste J.M. (29) i V.M. (20), pronašla i iz preventivnih razloga oduzela lovačku pušku marke Baikal, lovački karabin Zastava, vazdušnu pušku marke Norica, 529 komada municije, pakovanje baruta i dva pakovanja sačme za patrone“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su pretresom stana i drugih prostorija kod operativno interesantne osobe M.V. iz Bara pronađeni pištolj, dvije lovačke puške, lovački karabin i jedan startni pištolj.

Oružje je, kako su rekli iz policije, oduzeto radi pokretanja odgovarajućeg upravnog postupka.

Iz policije su dodali da je u Baru izvršen pretres i kod V.G, operativno interesantne osobe.

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su izvršili pretrese na dvije lokacije kod pripadnika jedne organizovane kriminalne grupe V.B”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u Budvi policijski službenici izvršili pretrese na tri lokacije, kod osoba bliskih jednoj organizovnoj kriminalnoj grupi, dok je tivatska policija izvršila pretres kod B.B, koji se vodi kao lice blisko jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi izvršili pretrese na dvije lokacije.

Kako su kazali, službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad izvršili su pretrese na pet lokacija.

„Postupajući po naredbi Osnovnog suda u Nikšiću, službenici Stanice policije Plužine su kod P.Ć. (38) pronašli startni pištolj marke Zoraki i 49 komada pripadajuće municije“, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz policije, P.Ć. je izdat prekršajni nalog zbog neposjedovanja odgovarajuće dokumentacije.

„Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su izvršili pretres na tri lokacije i od operativno interesantne osobe N.L. (32) oduzeli vozilo VW Golf 7 radi daljih provjera“, kaže se u saopštenju.

