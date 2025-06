Preteresima u Nikšiću oduzete cigarete, oružje, vozilo

Podgorica, (MINA) – Granična policija u Nikšiću je u pretresima, usmjerenim na suzbijanje prekograničnog kriminala, oduzela cigarete, municiju, oružje, balistički prsluk, a od osobe bliske jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi računar i vozilo.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Regionalnog centra granične policije Centar su, u saradnji sa policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, pretresli četiri lokacije kod tri osobe.

„Pronađene su cigarete stavljene u nelegalni promet, vazdušna puška, municija, okviri od oružja, ručne radio veze, balistički prsluk, djelovi od oružja, dok je radi provjera oduzet jedan laptop računar i vozilo marke Toyota Land Cruiser“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su pretresom kuće i pomoćnih objekata M.B.(36), bliskog operativno interesantnim osobama, pronađena i oduzeta vazdušna puška marke Norica i jedan elektronski uređaj.

„Na drugoj lokaciji, u poslovnom objektu lica M.B. pronađene su i oduzete cigarete različitih marki, sa kosovskim akciznim markicama, stavljene u nelegalni promet“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je protiv M.B. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina, dok će se u odnosu na ostale predmete tužilac naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji djela.

Iz policije su kazali da je pretresom kuće i pomoćnih objekata P.D.(51), bliskog operativno interesantnim licima, pronađeno i oduzeto deset komada pištoljske municije nepoznatog kalibra, tri okvira od automatske puške, dva tromblonska nastavka za pušku i jedan balistički prsluk.

„Po nalogu postupajućeg tužioca prikupljena su potrebna obavještenja, dok će pronađeni predmeti biti upućeni na vještačenje, nakon čega će uslijediti pravna kvalifikacija djela“, rekli su iz policije.

Kako su naveli, u mjestu Grahovsko Polje, kontrolisano je putničko motorno vozilo marke Toyota Land Cruiser, podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao V.M.(22), blizak članu jedne organizovane kriminalne grupe, za koje se sumnja da je sprovodilo mjere kontranadzora u odnosu na policijske službenike.

Iz policije su kazali da je detaljnim pregledom vozila, za koje je utvrđeno da je u vlasništvu drugog lica, pronađena i privremeno oduzeta vaga za precizno mjerenje, četiri napojne baterije za nadzorne kamere i tri ručne radio veze.

„Od ove osobe je, radi vršenja dodatnih provjera, oduzeto pomenuto vozilo, za koje je istekao rok važenja saobraćajne dozvole i koje je imalo nepropisno zatamnjena stakla, a izdati su i prekršajni nalozi zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da će se postupajući državni tužilac po završetku službenih mjera i radnji i vještačenja vozila, izjasniti o eventualnom postojanju elemenata bića krivičnog djela.

