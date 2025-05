Preporuke sudskih vještaka za manje saobraćajnih nezgoda

Podgorica, (MINA) – Iskustvo i preporuke sudskih vještaka dragocjeni su u oblikovanju politika čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i podizanje ukupnog nivoa bezbjednosti na putevima, kazala je ministarka saobraćaja Maja Vukićević.

Vukićević i državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja Sava Ašanin razgovarali su sa predstavnicima Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, predsjednikom Markom Lakićem i potpredsjednikom Udruženja Igorom Radojevićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja, tema sastanka bila je unapređenje bezbjednosti saobraćaja kroz efikasniju saradnju između relevantnih institucija i struke.

„Tokom sastanka razgovarano je o bezbjednosti na putevima i o značaju stručne analize saobraćajnih nezgoda, ulozi sudskih vještaka u postupcima vještačenja i potrebi za unapređenjem normativnog okvira koji reguliše ovu oblast“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je posebna pažnja posvećena preventivnim mjerama koje mogu doprinijeti većoj bezbjednosti u saobraćaju, uključujući bolje prikupljanje i obradu podataka.

„Vukićević je istakla da Ministarstvo saobraćaja ostaje otvoreno za saradnju sa strukovnim udruženjima i stručnjacima, naglašavajući da su iskustvo i preporuke sudskih vještaka dragocjeni u oblikovanju politika koje imaju za cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i podizanje ukupnog nivoa bezbjednosti na putevima“, kaže se u saopštenju.

Predstavnici Udruženja poručili su da su spremni da daju puni doprinos u zajedničkom radu na modernizaciji propisa i praksi u oblasti bezbjednosti saobraćaja i vještačenja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS