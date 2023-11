Preminuo Žarko Laušević

Beograd, (MINA) – Glumac Žarko Laušević preminuo je u 63. godini poslije kratke i teške bolesti, saopštila je njegova porodica.

Njegova supruga Anita Laušević kazala je da će o datumu i mjestu sahrane javnost biti blagovremeno obaviještena.

Laušević je rođen 19. januara 1960. godine na Cetinju, diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Ulogom u filmu “Progon” debitovao je na filmu 1982, a iste godine ostvario je značajne uloge u filmovima “Savamala” i “Direktan prenos”.

Veliku slavu doživio je sa jednom od glavnih uloga u TV seriji “Sivi dom” iz 1984. godine

Igrao je u više od 20 filmova i televizijskih serija, a dobitnik je brojnih nagrada, prenosi RTS.

Lauešević je, kao početak tragičnih događaja koji su ga zadesili, označio izvođenje predstave “Sveti Sava” u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 31. maja 1990. godine.

Pripadnici Srpskog omladinskog bloka i Srpske svetosavske stranke koji su prekinuli predstavu, počeli su da ga proganjaju, prekidali su mu predstave, čekali ga ispred stana i prijetili smrću njemu i njegovoj porodici.

U januaru 1993. godine, Lauševića i njegovog pet godina starijeg brata Branimira napala je grupa ljudi u blizini jednog podgoričkog lokala.

Tada je Laušević iz svog pištolja ubio dvije osobe, a teško ranio jednu, zbog čega je osuđen na 13 godina zatvora.

Pomilovan je 29. decembra 2011. godine, a srpski pasoš uručen mu je 1. februara 2012.

Segmente iz života, pretočio je u knjigu “Godina prođe dan nikad” koja je objavljena 2011.

Drugu knjigu “Sve prođe pa i doživotna” Laužšević je posvetio svom životu u zatvoru, a prošle godine objavio je i treću knjigu “Padre idiote”.

