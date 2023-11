Preminuo profesor Ratko Božović

Beograd, (MINA) – Univerzitetski profesor i književnik Radosav Ratko Božović preminuo je danas u 89. godini, piše Danas.

Božović je rođen u Banjoj Luci 1934. godine.

U njegovoj biografiji, objavljenoj na sajtu Univerziteta Crne Gore (UCG), navodi se da je gimnaziju završio u Nikšiću, a Filozofski fakultet u Beogradu 1959. godine.

Magistrirao 1967, a doktorirao 1971.godine.

Bio je redovni profesor Fakulteta političkih nauka (FPN) u Beogradu, kao i dugogodišnji šef Katedre za novinarstvo i političku sociologiju.

Božović je bio rukovodilac smjera Sociologija kulture i kulturna politika na postdiplomskim studijama FPN, zatim na Fakultetu dramskih umetnosti i Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

Predavao je i na Filološkom fakultetu u Beogradu kao i o na Arhitektonskom fakultetu u tom gradu.

Božović je predavao Teoriju kulture na FPN-u u Podgorici i Fakultetu vizuelnih umjetnosti, a deset godina proveo je kao predavač Sociologije kulture na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću.

Radio je i kao jugoslovenski dopisnik francuskog časopisa za svjetsku politiku Democratie Nouvelle /Nova demokratija/ i urednik edicije „Kultura i društvo” (IP „Vuk Karadžić”, Beograd) i biblioteke „Poenta” (IP „Unireks”, Nikšić).

