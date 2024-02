Preminuo Isen Gaši

Podgorica, (MINA) – Bivši predsjednik Romskog savjeta Isen Gaši preminuo je nakon kraće bolesti, saopšteno je iz tog savjeta.

Iz Romskog savjeta su kazali da će Gašija pamtiti kao čovjeka koji je neizmerno volio svoj narod i svoju domovinu Crnu Goru.

Oni su, u objavi na Fejsbuku /Facebook/ istakli da je Gaši čitav svoj život posvetio borbi za prava Roma, da je često bio usamljen, ali da nikada nije odustao od svojih principa.

“Kao predsjednik Romskog savjeta ostavio je neizbrisiv trag u razvoju, integraciji, inkluziji i socijalizaciji romske zajednice u crnogorsko društvo”, navodi se u objavi.

Iz Romskog savjeta su rekli da je Gaši bio neumoran borac za prava svojih sunarodnika.

“Njegova neosporiva predanost i ljubav prema svom narodu bili su izvor inspiracije za sve nas u Romskom savjetu, ali i za buduće generacije, koje dolaze i stasavaju”, naveli su iz te organizacije.

Kako su dodali, bez obzira na narušeno zdravlje, Gaši nikada nije odustajao od svojih ciljeva.

Iz Romskog savjeta su kazali da će Gaši ostati neprevaziđeni lider unutar romske zajednice.

“Njegova skromnost, plemenitost i izuzetna inteligencija odražavaju njegovu istinsku veličinu ličnosti. Bio je čovjek gospodskih manira i vrlina, cijenjen i poštovan od strane svih koji su ga poznavali”, rekli su iz savjeta.

Gaši je funkciju predsjednika Romskog savjeta obavljao u tri mandata od 2008. do 2021. godine, kada se, zbog bolesti, povukao sa te pozicije.

Iz Romskog savjeta su poručili da Gašijevo nasleđe i doprinos neće biti zaboravljeni, a da će njegova prisutnost i posvećenost ostati urezani u sjećanja svih koji su ga poznavali.

