Prelević savjetnica Milatovića za vanjsku politiku

Podgorica, (MINA) – Karijerni diplomata iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Irena Prelević, biće nova savjetnica predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića za vanjsku politiku.

Na toj poziciji prethodno je bila Marija Lakić Barfus, koja je predložena za ambasadorku Crne Gore u Švajcarskoj.

Iz Milatovićevog kabineta kazali su da je Prelević diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer međunarodni odnosi i diplomatija, a potom magistrirala na smjeru evropske studije na tom fakultetu, sa prosječnom ocjenom 9,8.

Kako su rekli, Prelević je radni angažman u MVP započela u junu 2008. godine, a tokom sedamnaestogodišnje diplomatske karijere, službovala je u ambasadama Crne Gore u Njemačkoj i Hrvatskoj.

„U MVP je takođe bila direktorica Direkcije za Evroaziju, a prije toga obavljala poslove savjetnice u Generalnom direktoratu za NATO i politiku bezbjednosti kao i u Generalnom direktoratu za bilateralne poslove“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u fokusu aktivnosti Prelević, tokom službovanja na svim radnim mjestima u MVP, u državi i inostranstvu, bila pitanja unapređenja odnosa Crne Gore sa državama za koje bila zadužena.

Prelević je, kako se dodaje, u toku rada u MVP, pohađala niz seminara i obuka iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije i EU.

Govori engleski jezik, a služi se njemačkim i ruskim.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS