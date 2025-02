Prekršajna prijava protiv Milovića zbog vrijeđanja Pavličić

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije podnijeli su prekršajnu prijavu protiv bivšeg ministra pravde Andreja Milovića zbog vrijeđanja predsjednice Vrhovnog suda Valentine Pavličić, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici podgoričke policije postupali po prijavi protiv Milovića zbog iznijetih uvreda na račun Pavličić, a koje je objavio na svojim nalozima na društvenim mrežama Iks /X/ i Fejsbuk /Facebook/.

Sa događajem je, kako se navodi, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da u tom slučaju nema elemenata bića krivičnog djela, i da se radi o prekršaju.

“Policijski službenici su protiv Milovića podnijeli prekršajnu prijavu u redovnom postupku, zbog počinjenog prekršaja iz člana 7 stava 2 Zakona o javnom redu i miru – vrijeđanje i drsko ponašanje”, kaže se u saopštenju policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS