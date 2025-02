Preko milion EUR za stipendije izvrsnosti za doktorska istraživanja

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović danas je dodijelila ugovore dobitnicima stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja, za koje je resorno ministarstvo opredijelilo preko milion EUR.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), time je potvrđena posvećenost tog Vladinog resora podršci mladim istraživačima i istraživačicama u ranoj fazi karijere.

„Programom stipendija izvrsnosti Ministarstvo je omogućilo finansijsku podršku u ukupnom iznosu od 1.040.630 EUR za 30 mladih naučnika, za realizaciju njihovih doktorskih istraživanja u ključnim prioritetnim oblastima, čime se podstiče razvoj nauke i inovacija u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Jakšić Stojanović je istakla da su mladi istraživači i istraživačice pokretačka snaga napretka društva i da njihova posvećenost nauci i inovacijama oblikuje budućnost Crne Gore.

“Ministarstvo će nastaviti da ulaže u njihov razvoj, jer znanje i istraživanje nemaju alternativu. Čestitam svim stipendistima i želim im uspjeh u daljem radu”, poručila je Jakšić Stojanović.

Direktorke direktorata za naučnoistraživačku djelatnost i visoko obrazovanje i studentski standard, Marica Melović i Dragana Ćetković, čestitale su dobitnicima stipendije.

One su istakle da MPNI nastavlja da ulaže napore u stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj nauke i istraživanja, vjerujući da je ulaganje u mlade istraživače ulaganje u budućnost Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS