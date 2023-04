Preko 50 odsto djece rođene 2020. primilo MMR vakcinu

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, do sredine marta, MMR vakcinom imunizovano 56 odsto djece rođene 2020. godine, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), navodeći da je prije nekoliko mjeseci taj procenat iznosio 31 odsto.

Iz IJZ su kazali da je u protekla dva mjeseca intenzivirana imunizacija MMR vakcinom, organizovanjem vanredne vakcinacije vikendom, bez prethodnog zakazivanja.

To je, kako su naveli, dovelo do porasta obuhvata MMR vakcinacijom, prije svega djece rođene 2020. i 2021. godine, ali i ostale djece predškolskog uzrasta.

Oni su naveli da je do prije nekoliko mjeseci obuhvat vakcinisane djece 2020. godište, bio 31 odsto.

“Dok prema podacima iz elektronskog imunizacionog registra taj procenat, zaključno sa 16. martom, iznosi 56 odsto”, kazali su iz IJZ agenciji MINA.

Kako su naveli, obuhvat djece predškolskog uzrasta vakcinisanih MMR vakcinom, sa 50 odsto krajem prošle godine, porastao je na 63 odsto, a za sticanje kolektivnog imuniteta potrebno je da 95 odsto najmlađih bude vakcinisano.

Iz IJZ su rekli da se nastavljaju aktivnosti tim povodom, a osim vanredne vakcinacije vikendom bez zakazivanja planirano je i masovno slanje SMS poruka roditeljima u svrhu obavještenja o terminu imunizacije, a potom i pozivanje roditelja putem Call centra.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da, zaključno sa 21. martom, nije registrovan nijedan slučaj malih boginja.

Oni su podsjetili da su male boginje izuzetno kontagiozan virus, koji se lako širi i može uzrokovati ozbiljne probleme kod nekih ljudi.

“Otprilike devet od deset osoba koje nijesu zaštićene zaraziće se nakon izlaganja virusu malih boginja”, pojasnili su iz IJZ.

Kako su naveli, prema podacima koje posjeduju, od jula 2018. zaključno sa 21. martom ove godine nema registrovanih slučajeva malih boginja.

Iz IJZ-a su kazali da se u sklopu mjera koje se preduzimaju u cilju sprečavanja i suzbijanja potencijalne epidemije sprovodi pooštren epidemiološki nadzor nad malim boginjama.

To, kako su pojasnili, podrazumijeva detaljno epidemiološko ispitivanje i laboratorijsko testiranje svakog slučaja sumnjivog na male boginje.

Iz IJZ su naveli da se trenutno epidemije malih boginja javljaju u svim regijama sveta, i da su, prema podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, novi slučajevi prijavljeni u Austriji, Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, Slovačkoj i Španiji.

Oni su podsjetli da je od 12. januara registrovana epidemija malih boginja i u susjednoj Srbiji, gdje su prema podacima Instituta „Dr Milan Jovanović Batut“ potvrđena 45 slučaja malih boginja, zaključno sa 14. martom.

“Ova epidemija, ali i novi slučajevi u evropskim zemljama zbog povezanosti zemalja u geografskom, sociodruštvenom smislu, intenzivnim međunarodnim saobraćajem, predstavljaju rizik za unos virusa na teritoriju Crne Gore”, rekli su iz IJZ.

Preporuka je, kako su naveli, da se što prije vakcinišu sva djeca, posebno mlađa od pet godina, i time spriječi oboljenje i moguće komplikacije koje sa sobom nosi infekcija virusom malih boginja.

