Prekinut izborni proces u Andrijevici

Podgorica, (MINA) – Izborni proces u Andrijevici prekinut je do donošenja odluke Ustavnog suda o žalbi koju je podnio predstavnik jedne izborne liste, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije (OIK).

Iz OIK Andrijevica je saopšteno da ih je Veselin Radenović, predstavnik Grupe birača „Za bolji standard – Vesko Radenović“, obavijestio da je u ponedjeljak predao žalbu Ustavnom sudu.

„Prekida se ciklus žrijebanja, rasporeda i objavljivanja Rješenja zbirne izborne liste u izbornom ciklusu zakazanom za 2. jun, do donošenja odluke Ustavnog suda”, navodi se u saopštenju koje potpisuje sekretar OIK-a Dražen Cimbaljević.

