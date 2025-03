Preispitati odluku o rušenju džamije na Koniku

Podgorica, (MINA) – Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori pozvalo je premijera Milojka Spajića i ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slavena Radunovića da hitno preispitaju odluku o rušenju džamije na Koniku.

Iz Bošnjačkog vijeća saopštili su da su zabrinuti zbog najava o mogućem rušenju islamskog vjerskog objekta.

“Pozivamo resornog ministra Slavena Radunovića i premijera Milojka Spajića da hitno preispitaju odluku o rušenju džamije”, navodi se u saopštenju.

Iz Bošnjačkog vijeća su poručili da se takva poruka, tokom mjeseca Ramazana, ne može drugačije razumjeti, sem kao svojevrsna provokacija prema građanima islamske vjere.

“Samtramo da se ne mogu primjeniivati dvostruki aršini, niti sprovoditi diskriminacija, jer se ovdje radi o dzamiji koju koriste brojni žitelji Konika”, kazali su iz Bošnjačkog vijeća.

Kako su naveli, treba se prisjetiti koliko je, i bez potrebnih saglasnosti bilo koje institucije, podignuto objekata drugih vjerskih zajednica.

“Neke od njih čak i po vrhovima planina, gdje nema niti jednog vjernika i gdje ne služe nijednoj obrednoj svrsi”, kaže se u saopštenju Bošnjačkog vijeća.

Oni su pozvali na ravnopravnost i jednak odnos prema svima i apelovali da se postigne dogovor i krene u proceduru davanja urbanističkih saglasnosti za džamiju na Koniku.

“Neprihvatljive su najave o rušenju i pružamo punu podršku brojnim vjernicima na Koniku u zaštiti njihovih prava na slobodno upražnjavanje vjerskih obreda u tamošnjoj džamiji”, zaključuje se u saopštenju.

