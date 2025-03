Predvidjeće stroge kazne za čišćenje livada paljenjem

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) predvidjeće u Predlogu zakona o zaštiti prirode uvođenje strogih kazni za čišćenje livada paljenjem, jer takvi postupci nanose ogromnu štetu prirodnom okruženju, saopštili su iz tog resora i Agencije za zaštitu životne sredine (EPA).

Iz Ministarstva i Agencije su rekli da će biti predložene novčane kazne u rasponu od dvije hiljade do 40 hiljada EUR.

“Paljenje livada ne samo da uništava travnjake i staništa mnogih biljnih i životinjskih vrsta, već izaziva i ozbiljne požare, koji često zahvate šume i nisko rastinje”, kaže se u saopštenju.

Te pojave, kako su rekli iz MERS-a i EPA, dovode do ugrožavanja bioraznolikosti, a dim i zagađenje ugrožavaju zdravlje ljudi i životnu sredinu.

“MERS, kao predlagač novog zakona, a uz podršku EPA, vjeruje da će takav predlog uticati na smanjenje požara u Crnoj Gori, koji, kako vidimo ovih dana, uništavaju životnu sredinu”, navodi se u saopštenju.

Iz MERS-a su kazali da je, prema podacima koji su dostupni Agenciji, trenutno najkritičnije stanje u opštinama Danilovgrad i Žabljak, gdje požar prijeti da zahvati nacionalni park.

