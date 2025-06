Predstojeći Kongres biće potvrda kontinuiteta ispravne politike BS-a

Podgorica, (MINA) – Predstojeći Kongres Bošnjačke stranke (BS) biće svojevrsna potvrda snage i kontinuiteta ispravne politike te partije u Crnoj Gori i prilika da se još jednom pokaže jedinstvo Bošnjaka, poručila je poslanica BS-a Kenana Strujić Harbić.

Kako je saopšteno iz BS-a, predstojeći Kongres te partije biće održan 6. jula u Podgorici.

Prema riječima Strujić Harbić, taj događaj biće svojevrsna potvrda snage i kontinuiteta ispravne politike BS-a u Crnoj Gori i prilika da se još jednom pokaže jedinstvo Bošnjaka i njihov nemjerljiv doprinos u izgradnji građanske i multietničke Crne Gore.

“BS Kongres ne treba da iskoristi da preispituje svoj pravac, već da potvrdi svoju snagu, kontinuitet i jedinstvenu ulogu u političkom životu Crne Gore”, istakla je Strujić Harbić.

Kako je navela, Kongres dolazi u trenutku kada je BS jači nego ikad, kada iza sebe ima mjerljive rezultate svojih predstavnika u vlasti, ministara, funkcionera i aktivista koji su prepoznati od njihovih partnera i kada je postala ključni faktor stabilnosti, dijaloga i evropskog puta Crne Gore.

Strujić Harbić je poručila da to nije samo unutarstranački izbor, već politička poruka da Bošnjaci imaju jaku i autentičnu snagu koja nema alternativu u Crnoj Gori.

“Pred nama je nova generacija političara, spremna da nastavi putem odgovorne politike, institucionalnog jačanja i zaštite interesa bošnjačkog naroda i građanske i evropske Crne Gore”, naglasila je Strujić Harbić.

Ta pozicija, kako je navela, nije došla lako.

Strujić Harbić je rekla da su se, nakon što su postali najjača bošnjačka politička snaga u istoriji Crne Gore sa šest mandata u Skupštini i pet ministara u Vladi, napadi samo pojačali.

“Pokušaji spinovanja, fabrikovanja afera, stvaranja novih pokreta i partija sa bošnjačkim predznakom, a sve sa jednim ciljem: da se oslabi političko jedinstvo Bošnjaka i time oslabi naš uticaj u Crnoj Gori. Znamo kako to izgleda. Viđeno je”, navela je Strujić Harbić.

Ona je rekla da znaju ko piše te scenarije i ko ih danas izvodi – “isti koji su radili na podjelama 90-ih godina, isti oni koji su ugasili ideju SDA u Crnoj Gori”.

“Ali zaboravili su da Bošnjaci nijesu više politički naivni. Ako smo jednom nasjeli, drugi put nećemo. Jer danas imamo snagu, iskustvo, organizaciju i povjerenje naroda koje se ne može izbrisati spinom”, kaže se u saopštenju.

Strujić Harbić je istakla da je njihov odgovor “još više rada, povezivanja institucija, političke mudrosti i sabura”.

BS, kako je poručila, neće skretati sa puta, jer njihov cilj nije vlast zarad vlasti, već stabilnost i napredak za svakog građanina i Bošnjaka u Crnoj Gori.

“Zato pozivamo sve Bošnjake: sada nam je jedinstvo potrebnije nego ikad! Lične razlike ostavimo po strani. Ne ponovimo greške iz prošlosti. Ne dozvolimo sudbinu SDA u Crnoj Gori, jer to nije naš put”, navodi se u saopštenju.

Strujić Harbić je navela da Bošnjaci nemaju hipoteke prošlosti, već da imaju odgovornost prema budućnosti.

“Kongres je naša prilika da to pokažemo – zajedno, dostojanstveno i odlučno! Još jače za građansku i multietničku Crnu Goru, za još jači doprinos Bošnjaka tom putu – jer Mi znamo put!”, rekla je Strujić Harbić.

