Predstavljen ažurirani NDC za 2030. i 2035. godinu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ažurirala svoj Nacionalno utvrđeni doprinos (NDC) i obavezala se da do 2030. godine smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 55 odsto, a do 2035. godine za 60 odsto.

Ažurirani NDC, koji je urađen uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, korišćenjem najsavremenije metodologije uz poštovanje visokih standarda Evropske unije (EU) i zahtjeva Okvirne Konvencije UN o klimatskim promjenama, predstavljen je danas na konfenciji u Naučno-tehnološkom parku u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), novi NDC postavlja ambiciozan cilj smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) za 55 odsto do 2030. godine i 60 odsto do 2035. godine.

To je, naglasili su iz MERS-a, ogroman iskorak u odnosu na prethodni NDC kojim je smanjenje predviđeno u iznosu od 35 odsto.

“Crna Gora je među prvih 16 zemalja u svijetu koja je usvojila ovaj dokument”, rekli su iz Ministarstva.

Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić kazao je na konferenciji da je Crna Gora posvećena borbi protiv klimatskih promjena i duboko vjeruje u snagu kolektivnog djelovanja u saradnji sa međunarodnom zajednicom.

On je rekao da je energetska infrastruktura u stalnom razvoju i da kroz ulaganja u obnovljive izvore energije – hidro, solarne i vjetroelektrane, Crna Gora pokazuje da je održivost svakodnevna praksa.

“Osnaženi Četvrtim nacionalnim izvještajem o klimatskim promjenama, kao i kroz transparentnu saradnju sa međunarodnim partnerima, nastavljamo da gradimo put ka još bržoj implementaciji klimatskih ciljeva“, istakao je Ćulafić.

On je kazao da nastavljaju sa potpunim usklađivanjem crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u oblasti klimatskih promjena.

Kako je rekao Ćulafić, biće usvojen i novi Zakon o klimatskim promjenama i Plan prilagođavanja na klimatske promjene za period 2025 – 2035, kako bi dodatno osigurali da pravni i strateški okvir bude u potpunosti usklađen sa najboljim međunarodnim praksama i standardima.

“Tokom ove godine ćemo otpočeti izradu Strategije niskokarbonskog razvoja, koja će pružiti detaljnu analizu potrebnih mjera i vremenskog okvira za postizanje klimatske neutralnosti“, naveo je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, vizija „zelenog“ razvoja već je prisutna u Prostornom planu Crne Gore, koji postavlja smjernice za ravnotežu između ekonomskog rasta, zaštite životne sredine i socijalne odgovornosti.

„Sa ambicioznim pristupom, vjerujemo da možemo postati inspiracija i pokazati svijetu kako mala zemlja, poput Crne Gore, može napraviti velike promjene“, zaključio je Ćulafić.

Šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori Ingve Engstrom kazao je da Unija prepoznaje posvećenost Vlade Crne Gore, civilnog društva i privatnog sektora i izražava iskrenu zahvalnost UNDP-u na kontinuiranom partnerstvu sa crnogorskim vlastima u oblasti klimatskih akcija.

EU, kako je istakao, ostaje posvećena bliskoj saradnji sa svim akterima kako bi ostvarili zajedničku viziju zelenije i održivije Crne Gore.

“Put Crne Gore ka klimatskoj neutralnosti nije samo pitanje ispunjavanja zacrtanih brojki iz klimatskih ciljeva, već osiguravanja otpornije, čistije i prosperitetnije budućnosti za njene građane”, rekao je Engstrom.

On je dodao da se upravo to odnosi i na Poglavlje 27 – pravo crnogorskih građana na čist i zdrav životni prostor, zaštićen od klimatskih promjena.

“EU je spremna da podrži Crnu Goru u ostvarivanju ovih ambicija i radujemo se daljem jačanju naše saradnje u godinama koje dolaze”, zaključio je Engstrom.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova, naglasila je da je ažuriranje NDC-a tek početak, te da je ključno obezbijediti ostvarenje postavljenih ciljeva.

“Nauka ne ostavlja prostor za odlaganje – moramo djelovati odmah kako bismo ograničili porast globalne temperature na 1,5 stepeni Celzijusa i ostati na putu ostvarenja dugoročnih ciljeva definisanih Pariškim sporazumom”, rekla je Paniklova.

Tako ambiciozno ažuriranje NDC-a je samo početni korak, na kojem, kako je kazala, neće stati.

“Ostajemo posvećeni podršci njegovoj implementaciji, kontinuiranom napretku Crne Gore i unapređenju saradnje sa svim akterima. Zajedno možemo osigurati da naredne generacije naslijede planetu koja je održiva, otporna i prosperitetna“, istakla je Paniklova.

UNDP je čestitao Ministarstvu ekologije na snažnoj posvećenosti klimatskim akcijama i uspješnoj saradnji koja doprinosi ostvarenju klimatskih ciljeva Crne Gore.

Nakon uvodnih izlaganja, načelnica Direkcije za klimatske promjene Jelena Ban i načelnica Direkcije za održivi razvoj Danijela Čabarkapa održale su prezentaciju povodom predstavljanja ažuriranog NDC-ja.

NDC je obaveza preuzeta prema Pariškom sporazumu, kojom se Crna Gora obavezuje na smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i doprinos globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena.

