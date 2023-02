Predsjedništvo jednoglasno predložilo da Bečić bude kandidat za predsjednika

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demokratske Crne Gore jednoglasno je predložilo da lider te partije Aleksa Bečić bude kandidat za predsjednika Crne Gore, a konačnu odluku o tome donijeće Glavni odbor na sjednici zakazanoj za petak.

To je kazao poslanik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica na konferenciji za novinare nakon održane sjednice Predsjedništva Demokrata.

On je rekao da su svi opštinski odbori Demokrata jednoglasno predložili i podržali da Bečić bude kandidat za predsjednika Crne Gore.

“Sva istraživanja govore da je Bečić predsjednički kandidat kome rapidno raste rejting i podrška u cjelokupnoj crnogorskoj javnosti u posljednjih nekoliko dana”, naveo je Koprivica.

On je dodao da je to sa razlogom, jer se radi o kandidatu koji je bez mrlje u karijeri i bez ijedne afere iza sebe.

“Radi se o političaru kome je data riječ na prvom mjestu”, kazao je Koprivica.

On je rekao da se Bečić, na poziciji predsjednika Skupštine Crne Gore, potvrdio kao državnik sa karakterom i istinskom posvećenosću tom odgovornom javnom poslu.

Prema njegovim riječima, Bečić je, vršeći odgovorne političke i državne funckije, uvijek pokazivao posvećenost i požrtvovanost u radu.

“U vezi sa njim nema crnogorska javnost nepoznanica niti bilo kakvih iznenađenja”, kazao je Koprivica.

On je rekao da je Bečić uvijek bio glas razuma, i u najdelikatnijim političkim trenucima, i da je uvijek proizvodio atmosferu konsenzusa i dijaloga.

Bečić, kako je naveo Koprivica, ima najubjedljivije i istinske predispozicije da bude predsjednik svih građana Crne Gore i reprezentuje Crnu Goru i njen narod i na unutrašnjem i međunarodnom planu.

