Predsjednik Slovačke sjutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Slovačke Peter Pelegrini boraviće sjutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, Pelegrini će biti dočekan u Rezidenciji na Cetinju, uz najviše državne i vojne počasti, nakon čega će uslijediti razgovor dva zvaničnika.

„Nakon upisivanja u knjigu gostiju i sastanka dvije delegacije, šefovi država će imati izjave za javnost i posaditi drvo prijateljstva u dvorištu Rezidencije na Cetinju“, najavili su iz kabineta predsjednika države.

Oni su rekli da će, takođe, Milatović i Pelegrini otvoriti biznis forum na kojem će učestvovati crnogorski i slovački privrednici.

„Pelegrini će u prisustvu Milatovića položiti vijenac na Spomenik Partizanu-borcu na brdu Gorica, a potom će Milatović prirediti svečani ručak u čast predsjednika Slovačke“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da predstojeća zvanična posjeta Pelegrinija predstavlja snažan podsticaj daljem unapređenju međudržavnih odnosa, ali i nastavak snažne diplomatske aktivnosti Milatovića na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji do 2028. godine.

