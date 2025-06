Predsjednik Estonije sjutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Estonije Alar Karis boraviće sjutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, Karis će biti dočekan u rezidenciji na Cetinju, uz najviše državne i vojne počasti, nakon čega će uslijediti razgovor dva zvaničnika.

„Nakon upisivanja u knjigu gostiju i sastanka dvije delegacije, šefovi država će imati izjave za javnost i posaditi drvo prijateljstva u dvorištu rezidencije na Cetinju“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će dva predsjednika održati predavanje u Fondu za inovacije, u naučno-tehnološkom parku, na temu „Crna Gora i Estonija partneri u digitalnoj budućnosti“.

„Na kraju dana, Milatović će prirediti svečanu večeru u čast predsjednika Estonije“, kaže se u saopštenju.

Iz Milatovićevog kabineta rekli su da posjeta predsjednika Estonije predstavlja potvrdu odličnih i savezničkih odnosa dvije zemlje, kao i podsticaj težnjama Crne Gore da do 2028. godine postane punopravna članica Evropske unije.

„Posjeta predsjednika Karisa realizuje se nedugo nakon sastanka dvojice predsjednika na marginama Samita Inicijative Tri mora, održanog krajem aprila u Varšavi“, dodaje se u saopštenju.

