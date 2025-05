Predsjednica Moldavije sjutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Moldavije Maja Sandu boraviće sjutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, na poziv crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića.

Iz kabineta predsjednika države su saopštili da je to prva zvanična posjeta jednog predsjednika Moldavije Crnoj Gori.

Kako su naveli, Sandu će biti dočekana u Rezidenciji na Cetinju, uz najviše državne i vojne počasti, nakon čega će uslijediti razgovor dvoje zvaničnika.

„Nakon upisivanja u knjigu gostiju i sastanka dvije delegacije, predsjednici će imati izjave za javnost i posaditi drvo prijateljstva u dvorištu Rezidencije na Cetinju“, najavili su iz kabineta Milatovića.

Oni su kazali da će Sandu u prisustvu Milatovića položiti vijenac na Spomenik Partizanu-borcu na brdu Gorica i da će potom uslijediti svečani ručak.

„Predstojeća zvanična posjeta predsjednice Moldavije potvrda je odličnih odnosa između dvije zemlje i predstavlja nastavak intenzivne diplomatske aktivnosti Milatovića u cilju međunarodne promocije Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je posjeta Sandu snažan signal za dalje jačanje međudržavnih veza, kao i podrška zajedničkim naporima Crne Gore i Moldavije na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

