Predložen pritvor osumnjičenom za tešku krađu

Podgorica, (MINA) – Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću donio je rješenje o zadržavanju i podnio predlog za određivanje pritvora K.V, osumnjičenom za produženo krivično djelo teška krađa.

Iz nikšićkog ODT-a su saopštili da je rješenje o zadržavanju donijeto nakon saslušanja osumnjičenog.

“Osnovano se sumnja da je K.V. više puta, tokom ove godine, iz magacinskih prostora ugostiteljskih objekta “G” i “B”u Nikšiću oduzimao stvari”, navodi se u saopštenju.

