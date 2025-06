Predao se policiji mladić potraživan zbog pucnjave u Beranama

Podgorica, (MINA) – A.R. (19), za kojim je policija tragala zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, predao se danas policiji, saopšteno je iz Uprave policije.

A.R. je osumnjičen da je 10. juna u Beranama ispalio više hitaca u pravcu oštećenog V.M. (46).

Iz Uprave policije su kazali da se A.R. predao policiji, nakon intenzivnih koordinisanih policijskih aktivnosti na njegovom lociranju.

“Za A.R. se tragalo četiri dana, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saopštenju policije.

