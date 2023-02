Predaja predsjedničkih kandidatura do sjutra u ponoć

Podgorica, (MINA) – Državnoj izbornoj komisiji (DIK) mogu se predati kandidature za predsjednika Crne Gore do sjutra u ponoć.

DIK je utvrdio predsjedničke kandidature lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića i poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović Stanković.

Predstavnici Demokratske partije socijalista predali su danas DIK-u kandidaturu lidera te stranke Mila Đukanovića za učešće na predsjedničkim izborima.

Kandidaturu je najavio lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić, a kandidat za predsjednika Crne Gore biće i jedan od lidera Pokreta Evropa sad Jakov Milatović.

Predsjednički izbori biće održani 19. marta.

Predsjednik Crne Gore se bira na pet godina.

Za predsjednika Crne Gore biće izabran kandidat koji je dobio više od polovine važećih glasova birača koji su glasali.

Ako nijedan kandidat ne dobije taj broj glasova, biće održan drugi krug izbora za 14 dana – 2. aprila.

U drugom izbornom krugu učestvovaće dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.

Za crnogorskog predsjednika, u drugom krugu, biće izabran kandidat koji je dobio veći broj glasova izašlih birača.

Na posljednjim izborima za predsjednika Crne Gore, koji su održani 15. aprila 2018. godine, učestvovalo je sedam kandidata.

Đukanović je pobijedio u prvom krugu i osvojio 53,9 odsto glasova.

Na predsjedničkim izborima 2018. godine glasalo je oko 64 odsto birača.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS