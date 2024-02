Pred Crnom Gorom šansa da postane sljedeća članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, imajući u vidu odlučnost i snažnu posvećenost Skupštine i Vlade, geopolitičku situaciju, značajnu podršku građana, na odličnom putu da postane sljedeća članica Evropske unije (EU), ocijenila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Gorčević i glavni pregovarač sa EU Predrag Zenović sastali su se danas sa šefom Jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom Direktoratu za susjedstvo i pregovore o proširenju Majklom Milerom i njegovim timom.

Gorčević je kazala da su svjesni da je, osim imenovanja u pravosuđu, neophodno završiti preostale reformske procese u oblasti pravosuđa.

“Dodatno se posvetiti konsolidaciji rezultata u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, te unaprijediti cjelokupno medijsko okruženje gdje smo već napravili pomake izradom tri krovna zakona u ovoj oblasti čije se donošenje očekuje uskoro“, rekla je Gorčević.

Gorčević je istakla da Crna Gora želi da napreduje u skladu sa ostvarenim rezultatima.

„Iznijela je uvjerenje da je, imajući u vidu odlučnost i snažnu posvećenost Skupštine i Vlade koja je iskazana kroz dosadašnja postignuća, geopolitičku situaciju, značajnu podršku građana, kao i punu usklađenost sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, Crna Gora na odličnom putu da postane sljedeća članica Unije“, navodi se u saopštenju MEP-a.

Kada je riječ o refomama u oblasti vladavine prava, Gorčević je kazala da je cilj Vlade da do ljeta ispuni obaveze koje proizilaze iz preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24.

To bi, prema njenim riječima, otvorilo novu perspektivu i omogućilo da Crna Gora uđe u fazu privremenog zatvaranja svih pregovaračkih poglavlja.

“Naša je procjena da je najveći dio privremenih mjerila ispunjen, te da ćemo u narednim mjesecima uspjeti da ispunimo preostale obaveze, posebno one koje se odnose na usvajanje ključnih reformskih zakona”, kazala je Gorčević.

Ona je zahvalila na podršci Evropske komisije (EK) i država članica EU koja je iskazana tokom nedavno održane Međuvladine konferencije.

Gorčević je istakla da će podrška EU, kroz novi Plan rasta za Zapadni Balkan, biti efikasan mehanizam za intenziviranje reformi koje su potrebne kako bi se ubrzao put prema članstvu i osigurao ukupni napredak.

Miler je istakao da Crna Gora mora u kratkom roku da finalizuje rad na ispunjenju privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, kako bi se stekli uslovi za dobijanje završnih mjerila u ovim poglavljima i otpočeo proces privremenog zatvaranja svih ostalih poglavlja.

On je kazao da će EK pružiti svu potrebnu ekspertsku, tehničku i finansijsku podršku u sprovođenju ključnih reformi i ubrzanju procesa pristupanja.

