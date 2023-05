Pred Crnom Gorom mnogo izazova, neophodna politička stabilnost

Podgorica, (MINA) – Pred Crnom Gorom je mnogo izazova i treba što prije učvrsti unutrašnju političku stabilnost u zemlji kako bi mogla da napreduje ka svom političkom cilju, ocijenjeno je na sastanku aktuelnog i novoizabranog predsjednika države, Mila Đukanovića i Jakova Milatovića.

Milatović je, na konferenciji za novinare nakon sastanka, kazao je da je razgovor bio konstruktivan i na fonu potreba unutrašnje i spoljnje politike.

“Mislim da su naši razgovori dobar primjer demokratske tranzicije vlasti. Upravo je na nama dvojici da pokažemo primjer dobre demokratske prakse”, rekao je Milatović.

On je kazao da su on i Đukanović politički konkurenti, ali da su tim razgovorima pokazali posvećenost ulozi i državnoj funkciji predsjednika države.

Milatović je rekao da će njegovoj inauguraciji prisustvovati i Đukanović.

“Mislim da će tog dana biti poslata dobra poruka iz Crne Gore upravo dolaskom predsjednika SAD-a, Velike Britanije i svih zemalja Zapadnog Balkana”, saopštio je Milatović.

On je rekao da Crnu Goru čekaju vanredni parlamentani izbori, dodajući da je vrlo važno da Crna Gora dobije reformsku stabilnu vladu koja će nastaviti sa ekonomskim reformama.

Đukanović rekao je rekao da su se on i Milatović složili da je pred Crnom Gorom mnogo izazova i da je potrebno da što prije učvrsti unutrašnju političku stabilnost, kako bi mogla da napreduje ka svom političkom cilju.

“Pozicija predsjednika je u toj politici vrlo važna i uticajna. Vjerujem da će Crna Gora nastaviti da se kreće putem evropskog razvoja”, kazao je Đukanović.

