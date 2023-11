Pred Crnom Gorom istorijska šansa za pridruživanje EU

Podgorica, (MINA) – Pred Crnom Gorom je istorijska šansa i njeno pridruživanje Evropskoj uniji (EU) je, uz ispunjavanje neophodnih kriterijuma, veoma realistično, poručeno je u razgovoru poslanika crnogorskog parlamenta sa evropskim kolegama u Briselu.

Članovi Delegacije Skupštine Crne Gore sastali su se u Briselu sa poslanicima Evropskog parlamenta (EP) i predstavnicima Evropske komisije (EK) i Evropske službe za spoljne poslove (EEAS).

Iz Skupštine su saopštili da su delegaciju činili Zdenka Popović, Miodrag Laković, Ivan Vuković, Slaven Radunović, Mirsad Nurković, Milun Zogović, Ana Novaković Đurović, Slađana Kaluđerović, Boris Mugoša, Artan Čobi, Adrijan Vuksanović i Jevrosima Pejović.

„Posjeta je organizovana u kontekstu podrške integraciji Crne Gore sa ciljem razmjene mišljenja između crnogorskih i evropskih poslanika o politici proširenja EU, sa posebnim naglaskom na reformsku agendu Crne Gore u procesu pristupanja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su tokom posjete, na odvojenim sastancima, poslanici Skupštine Crne Gore razmijenili mišljenja sa evropskim kolegama Vladimirom Bilčikom, Klemenom Grošeljem, Tomasom Vajsom, Dejvidom Mekalisterom i Korinom Krecu.

Iz Skupštine su rekli da je u otvorenoj diskusiji naglašeno da je Crna Gora i dalje partner Unije koji je najviše napredovao u procesu pristupanja.

„Takođe, istaknuto je da bi trebalo iskoristiti momenat otvorenih vrata EU“, kaže se u saopštenju.

Sagovornici su naglasili da su dosadašnji rezultati Crne Gore, uz otvorena sva pregovaračka poglavlja, i činjenica da država nema ozbiljnih otvorenih pitanja sa susjedima, veoma pozitivan znak i podsticaj ne samo za Crnu Goru, već i ostale zemlje za evropskim apsiracijama.

„Crnogorska delegacija je pozdravila poruke ohrabrenja i optimizma koje su uputili poslanici EP u kontekstu evropske perspektive za našu zemlju, uz naglasak da je pred Crnom Gorom istorijska šansa i da je njeno pridruživanje EU veoma realistično uz ispunjavanje neophodnih kriterijuma“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je istaknuto da, uprkos političkim razlikama, postoji konsenzus svih partija u Crnoj Gori oko evropske agende, kao i posvećenost ostvarivanju konkretnih rezultata.

Iz Skupštine su rekli da su, u tom smislu, poslanici EP pozdravili nedavno imenovanje sudije Ustavnog suda i odlučnost političkih snaga da ispune preostale potrebne uslove za članstvo, i predstavili konkretne prioritete po oblastima.

„Poslanici su razgovarali sa predstavnicima EK i EEAS o konkretnim koracima koje zemlja treba da preduzme za punopravno članstvo, uključujući ispunjavanje mjerila u okviru poglavlja 23 i 24, prije svega onih koji se odnose na vladavinu prava, izbornu reformu, borbu protiv korupcije, tržišnu ekonomiju i slobodu medija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prenešena poruka da je Komisija spremna da pruži svu potrebnu podršku Crnoj Gori da zauzme strukturisan i strateški pristup za neophodnu političku i društvenu transformaciju zemlje.

„Posebno je istaknut značaj konkretnih inicijativa, poput novog Plana rasta za Zapadni Balkan, koji je donešen sa ciljem jačanja ekonomskog rasta, intenziviranja reformi i ubrzanja društveno-ekonomskog približavanja Uniji“, rekli su iz Skupštine.

