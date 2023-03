Pravo glasa na predsjedničkim izborima ima 542.154 birača

Podgorica, (MINA) – Pravo glasa na predsjedničkim izborima, koji će biti održani 19. marta, ima 542.154 birača, saopštila je Državna izborna komisija (DIK).

Iz DIK-a su kazali da pravo glasa na predstojećim izborima u Andrijevici ima 3.846 birača, u Baru 39.869, Beranama 23.409, Bijelom Polju 39.362, Budvi 18.847, na Cetinju 13.372, u Danilovgradu 13.170, Gusinju 4.549, Herceg Novom 25.462.

Kako su naveli iz Komisije, u Kolašinu ima 6.054 birača, u Kotoru 18.385, Mojkovcu 6.538, Nikšiću 57.326, Petnjici 6.259, Plavu 9.374, Pljevljima 24.452, Plužinama 2.349.

U Podgorici pravo glasa na predsjedničkim izborima ima 143.608 birača, u Rožajama 22.836, Šavniku 1.777, Tivtu 12.007, Tuzima 12.383, Ulcinju 20.566, na Žabljaku 3.010 i u Zeti 12.542.

Na izdvojenim biračkim mjestima ima ukupno 802 birača, od čega u Zatvoru za duge kazne Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) 420, Istražnom zatvoru Podgorica (UIKS-II) 323 i u zatvoru u Bijelom Polju 59.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS