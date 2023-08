Pravno normirati većinu za odlučivanje na Opštoj sjednici Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Većinu potrebnu za donošenje odluka na Opštoj sjednici Vrhovnog suda treba pravno normirati, smatraju u Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK).

Iz ASK-a su rekli da su, cijeneći značaj procedure za izbor predsjednika Vrhovnog suda, a posebno dijela vezanog za Opštu sjednicu na kojoj se utvrđuje predlog kandidata, prepoznali značaj da preporukama doprinesu unapređenju kvaliteta budućih zakonskih rješenja u toj oblasti.

“Na osnovu sprovedene analize, u zaključnim ocjenama date su preporuke koje se odnose na potrebu normativnog uređenja, u prvom redu, potrebne većine za donošenje odluke na Opštoj sjednici Vrhovnog suda”, kazali su iz ASK-a.

Oni su rekli da ta većina varira od potrebne jedne polovine do dvotrećinske većine ukupnog broja sudija.

U ASK-u smatraju da treba pravno riješiti dilemu da li je zakonodavac mislio na broj sudija određenih shodno Odluci o broju sudija u Vrhovnom sudu – 18 sudija i predsjednik suda, ili na broj izabranih sudija koji vrše sudijsku funkciju u momentu odlučivanja.

Kako su naveli, potrebno je pravno normirati i situaciju kad se sudija Vrhovnog suda javi na slobodno mjesto predsjednika tog suda, a ujedno glasa na Opštoj sjednici.

Iz ASK-a su kazali da treba definisati odredbe o eventualnom izuzeću tog kandidata, pritom vodeći računa o potrebnoj većini za utvrđivanje predloga za izbor predsjednika Vrhovnog suda, posebno imajući u vidu stepen kvalifikovane većine koji se pri glasanju u predmetnom slučaju traži.

“A sve kako bi kandidat koji dolazi iz redova sudija Vrhovnog suda imao „jednake uslove“ u trci za izbor za predsjednika”, dodaje se u saopštenju ASK-a.

Prema njihovim riječima, kako bi procedura selekcije kandidata bila pravno zaokružena, potrebno je propisati način postupanja Sudskog savjeta kada Opšta sjednica Vrhovnog suda obavijesti Sudski savjet da nijedan kandidat za predsjednika tog suda nije dobio potrebnu većinu.

“Odnosno predvidjeti obavezu Savjeta da, po dobijanju obavještenja, a nakon njegovog razmatranja na sjednici, donese odluku o konkursu koja sadrži uvod, izreku i obrazloženje, kao i pravni lijek”, precizirali su iz ASK-a.

Oni su ocijenili da bi se time stvorio prostor za postupanje kandidata koji smatraju da su njihova prava oštećena da kroz pravne postupke dokazuju isto.

U ASK-u smatraju da je važno predvidjeti jasan zakonski rok u kome je Sudski savjet dužan da donese odluku o konkursu, imajući u vidu da nedefinisani vremenski okvir za postupanje može voditi nepotrebnom odlaganju postupka.

Prema njihovim riječima, time se stvara pogodno tlo za iznalaženje raznih načina da se vrši uticaj na dinamiku predmetnog postupka.

“A jasan vremenski okvir u kome nadležni organ treba da postupi u konkretnom predmetu otklanja osnov na neravnopravnosti bilo koje vrste i eventualnu samovolju i selektivnost nadležnih u tim predmetima”, kaže se u saopštenju ASK-a.

Mišljenje ASK-a je dostupno je na linku: https://www.antikorupcija.me/media/documents/Mi%C5%A1ljenje_na_relevantne_odredbe_propisa_kojima_se_ure%C4%91uje_rad_op%C5%A1te_sjednice_Vrhovnog_suda_CG_i_Sudskog_savjeta_u_dijelu_koji_se_odnosi_na_izbor_kandidata_za_predsjednika_Vrhovnog_suda_CG.pdf

