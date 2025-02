Pravni fakultet i AIRE Centar potpisali Memorandum o saradnji

Podgorica, (MINA) – Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i AIRE Centar potpisali su danas Memorandum o saradnji, čime su, kako je saopšteno, postavljeni temelji za snažniju edukaciju budućih pravnika i pravnica u oblasti međunarodnih pravnih standarda i ljudskih prava.

Iz AIRE Centra su kazali da je to partnerstvo, realizovano uz podršku britanske ambasade u Podgorici, usmjereno na unapređenje znanja studenata o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, organizaciju stručnih seminara i publikaciju analiza ključnih presuda Evropskog suda za ljudska prava relevantnih za region.

Dekanica Pravnog fakulteta Aneta Spaić rekla je da AIRE Centar već godinama uspješno sarađuje sa sudijama i tužiocima u Crnoj Gori, pomažući im u primjeni međunarodnih standarda u svakodnevnom radu.

“Ovo je važan korak naprijed jer sada te edukacije i programi počinju ranije, još u fazi studentskog obrazovanja, što će dugoročno doprinijeti jačanju pravne profesije u Crnoj Gori. Zajedno možemo unaprijediti pristup obrazovanju novih generacija pravnika i pravnica”, istakla je Spajić.

Direktorka Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra, Biljana Brejtvejt, istakla je da se ovim Memorandumom zaokružuje dugogodišnji rad AIRE-a u Crnoj Gori.

„Saradnja sa Univerzitetom omogućava nam da, pored rada sa pravosudnim institucijama, doprinesemo razvoju pravne struke u jednom novom aspektu”, navela je Brejtvejt.

Kako je navela, radom sa studentima i studentkinjama doprinose izgradnji kvalitetnih kadrova za pravosuđe Crne Gore, što je ključni preduslov za jačanje vladavine prava u zemlji.

“Najvažnije što smo naučili u regionu za nekoliko decenija rada u pravosuđu jeste da prava šansa za napredak leži u otkrivanju pojedinaca koji žele učiti više, praviti korak dalje i dati svoj doprinos zajednici i institucijama”, rekla je Brejtvejt.

Iz AIRE Centra su kazali da Memorandum predviđa organizaciju okruglih stolova i seminara o najvažnijim pravnim pitanjima, publikaciju izvještaja i analiza o implementaciji međunarodnih standarda, kao i podršku studentima kroz edukativne radionice i pristup stručnoj literaturi.

“Predviđena je i izrada analiza najvažnijih presuda Evropskog suda za ljudska prava, koje će pomoći studentima da steknu praktično razumijevanje međunarodne sudske prakse i njene primjene u pravnom sistemu Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS