Podgorica, (MINA) – Novi prekid izbora u Šavniku dokaz je da je pravna država kapitulirala pred destrukcijom i primitivizmom pojedinaca, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz šavničkog odbora DPS-a su kazali da su članovi biračkih odbora iz redova Demokratskog fronta (DF) danas ponovo spriječili održavanje izbora u Šavniku, i da su biračima sa pravom glasa onemogućili da slobodno izraze svoju volju i iskoriste biračko pravo.

„Tako su destruktivci i primitivci, nastavkom vršenjem djela koja spadaju u grupu krivičnih djela protiv izbornih prava propisanih Krivičnim zakonikom Crne Gore, nastavili ovaj svoj besprizrni cirkus“, kaže se u saopštenju DPS-a.

Iz te partije su naveli da su svi napori i brojni pozivi, koje iz nedjelje u nedjelju upućuju policiji i tužilaštvu, očigledno uzaludni, i da zbog toga ni danas nije okončana saga oko lokalnih izbora u šavničkoj opštini.

Kako su kazali, upravo i to je novi pokazatelj i potvrda nemoći nadležnih državnih institucija „da omoguće svim našim sugrađanima da ostvare svoje Ustavom garantovano biračko pravo“.

„Žao nam je što se iz Šavnika šalje poruka da je pravna država Crna Gora kapitulirala pred destrukcijom i primitivizmom pojedinaca, siledžija demokratije“, poručili su iz DPS-a.

