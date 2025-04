Pozvali NVO da predlože predstavnike u Operativnom timu OGP-a

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) raspisalo je javni poziv nevladinim organizacijama (NVO) za predlaganje predstavnika u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu (OGP), saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz MJU su rekli da je javni poziv raspisan u skladu sa odlukom Vlade o izmjenama odluke o obrazovanju operativnog tima OGP-a.

Predviđeno je, kako su naveli, da NVO sektor u taj tim delegira sedam predstavnika iz oblasti antikorupcije, javnog učešća, digitalnog upravljanja, rodne politike, inkluzije ranjivih grupa, građanskog prostora i transparentnosti javnih politika.

Iz Ministarstva su kazali da NVO koje ispunjavaju uslove propisane uredbom mogu predložiti jednog kandidata za jedno tematsko područje.

Kako su naveli iz tog resora, rok za dostavljanje prijava je deset dana od dana objavljivanja poziva.

„Kompletna dokumentacija, uključujući prijavni obrazac, podnosi se MJU – Direktoratu za transparentnost, otvorenost i unapređenje javne uprave, lično ili putem pošte, na adresu Rimski trg 45. Podgorica“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su detaljnije informacije i kontakt za pitanja dostupni u samom javnom pozivu na adresi: Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Operativni tim Partnerstva (www.gov.me), a dodatne informacije moguće je dobiti upitom na email adresu: [email protected].

