Pozvali birače da podrže Đukanovića u drugom krugu izbora

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) pozvala je svoje birače da u drugom krugu predsjedničkih izbora podrže kandidata Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića.

Kako je saopštilo Predsjedništvo SDP-a, pedsjednički izbori 2. aprila značajan su politički trenutak koji će usmjeriti strateški pravac kojim će se kretati država Crna Gora.

Iz te partije su kazali da na predsjedničkim izborima biraju između kandidata u odnosu na koje imaju razlike, ali da je politička realnost takva da su ti kandidati dobili najviše glasova građana Crne Gore.

“Na ovim izborima se primarno bira ne kandidat, već budući pravac razvoja, politika, programski i vrjednosni principi koje kandidati zastupaju, pri čemu posebno treba imati u vidu i koje sve snage i pojedinci podržavaju nekog od kandidata”, naveli su iz SDP-a.

Oni su kazali da ne mogu da podrže Milatovića koji je, prema njihovim riječima, predstavnik kleronacionalističkog talasa od 30. avgusta 2020. godine.

“Ne vjerujemo da političar koji je pod patronatom crkve, koga otvoreno podržava druga država i koji se zalaže i kao Krivikapićev ministar podržavao je promjene nekih od temeljnih državotvornih politika, kandidat iza koga stoje ekstremisti poput Šešelja, Rakovića i sličnih, može da bude istinski i iskreni predstavnik građanske, Evropi okrenute Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da podršku SDP-a ne može imati kandidat koji “sije mržnju” nazivajući tu partiju, članove i glasače fašistima, samo zato što mu ukazuju na greške.

Iz SDP-a su podsjetili da su više puta saopštili razlike u odnosu na kandidata DPS-a, greške i loše politike koje su činili.

“Uz sve te razlike, u izboru između ove dvije političke platforme, naše opredjeljenje je da pobjednik na izborima 2. aprila bude Đukanović”, kaže sa u saopštenju SDP-a.

Prema njihovim riječima, poraz političkih struktura koje stoje iza Milatovića je neophodan kako bi Crna Gora očuvala svoju prozapadnu orijentaciju i suštinsku nezavisnost i nastavila da se razvija kao moderno, sekularno, građansko i razvijeno društvo.

“U skladu sa takvim opredjeljenjem, kako bi porazili one strukture koje stoje iza g Milatovića, pozivamo naše birače da podrže kandidata Đukanovića”, kazali su iz SDP-a.

