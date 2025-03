Pozivaju građane na nastavak akcije dobrovoljnog vraćanja oružja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani su od početka godine dobrovoljno predali 3.430 komada oružja, 114.617 komada municije, 373 ručne bombe i više stotina djelova oružja i eksplozivnih sredstava, saopštili su iz Uprave policije i pozvali građane na nastavak akcije.

Iz policije su zahvalili građanima koji su prepoznali značaj kampanje „Poštuj život, vrati oružje“, koja se sprovodi sa ciljem izgradnje mirnog i sigurnog okruženja za sve.

Oni su kazali da je u proteklih šest dana, u opštinama širom Crne Gore, dobrovoljno vraćeno 39 komada oružja, 690 komada municije i osam ručnih bombi.

„U Podgorici, Danilovgradu i na Cetinju građani su dobrovoljno predali policiji 19 komada oružja, od čega 11 pištolja i pet pušaka, 356 komada municije različite vrste i kalibra i dvije ručne bombe“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenicima policije u Baru i Ulcinju dobrovoljno vraćena tri komada oružja, i to jedan pištolj i dvije puške, kao i 90 komada municije.

„U Bijelom Polju, Kolašinu i Plavu dobrovoljno je predato devet komada oružja, od čega četiri pištolja i pet pušaka, 75 komada municije i šest ručnih bombi“, rekli su iz policije.

Kako su kazali, policijskim službenicima u Nikšiću, Plužinama i Pljevljima dobrovoljno je predato osam komada vatrenog oružja, i to pet pištolja i tri puške, kao i 169 komada municije.

„Pozivamo građane da nastave sa odgovornim i savjesnim odnosom kojim pokazujemo zajedničku brigu za zajednicu i doprinosimo sigurnijem društvu“, naveli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS