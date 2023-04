Pozitivni primjeri iz romske zajednice veoma važni

Podgorica, (MINA) – Pozitivni primjeri iz romske zajednice veoma su važni jer upravo oni služe kao motivacija pripadnicima te populacije, saopšteno je iz Romskog savjeta.

Iz Romskog savjeta su, povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma, organizovali Iftarsko veče, kojem su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija, institucija ali i veliki broj pripadnika romske zajednice u Crnoj Gori.

Predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj istakao je da se ta zajednica suočava sa velikim problemima.

“To su visok stepen diskriminacije, problem zapošljavanja i loš položaj cjelokupne romske zajednice u Crnoj Gori a veoma mali pomaci se vide u njegovom poboljšanju”, rekao je Šaljaj.

On je naglasio da Romski savjet kontinuirano komunicira prema samim institucijama kako bi zajedničkim snagama riješili probleme zajednice, a ne samo isticali probleme na obilježavanjima važnih datuma.

“Pozitivni primjeri iz romske zajednice su veoma važni jer upravo oni služe kao motivacija svojim sunarodnicima, pa je srednjoškolac Elmedin Jašaraj istako koliko je važan put obrazovanja i koliko je jako važna podrška okruženja i porodice”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS