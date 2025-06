Pozdravili odluku o ustanovljenju nagrade Tomo Buzov

Podgorica, (MINA) – Ustanovljenje nagrade „Tomo Buzov“ je prilika da se prepoznaju i oni koji se danas, vođeni istim vrijednostima čovječnosti i pravde, zalažu za tolerantnije društvo, saopšteno je iz Građanske alijanse (GA) i Udruženja „Štrpci – protiv zaborava“.

Iz tih nevladinih organizacija pozdravili su odluku Skupštine opštine Bijelo Polje da ustanovi nagradu „Tomo Buzov“.

Oni su podsjetili da su GA i Udruženje „Štrpci – protiv zaborava“ u februaru uputili Opštini Bijelo Polje inicijativu da ustanovi nagradu „Tomo Buzov“ za poseban doprinos promociji i zaštiti ljudskih prava.

Navodi se da će se nagrada dodjeljivati svake godine, 27. februara – na dan godišnjice otmice putnika iz voza u Štrpcima, kao čin sjećanja i poštovanja prema žrtvama tog zločina.

„Istovremeno, ovaj datum biće prilika da se prepoznaju i oni koji se danas, vođeni istim vrijednostima čovječnosti i pravde, zalažu za tolerantnije društvo“, kaže se u saopštenju.

Priznanje će se, kako se dodaje, dodjeljivati pojedincima i organizacijama koje djeluju u oblasti zaštite ljudskih prava.

„Ime Toma Buzova, po kojem nagrada nosi naziv, predstavlja trajni podsjetnik da i u trenucima ratnog bezumlja postoje oni koji su spremni da nepokolebljivo prkose zlu i ravnodušnosti“, navodi se u saopštenju.

Podsjeća se da je Buzov, kao penzionisani oficir Jugoslovenske narodne armije, 27. februara 1993. godine stradao u otmici u Štrpcima jer je pokušao da zaštiti civile bošnjačke nacionalnosti koje su iz voza nasilno izvodili pripadnici Vojske Republike Srpske.

„Posebno je značajno što je ovu nagradu ustanovila Opština iz koje potiče veliki broj žrtava otmice u Štrpcima, što pokazuje spremnost lokalnih vlasti da kroz konkretnu i trajnu institucionalnu praksu njeguju vrijednosti koje predstavljaju temelj izgradnje pravednog društva“, smatraju u GA i Udruženju „Štrpci – protiv zaborava“.

Oni su naveli da su uvjereni da će nagrada „Tomo Buzov“ kao primjer odgovorne lokalne politike poslužiti kao inspiracija drugim zajednicama da njeguju kulturu sjećanja, kao i vrijednosti solidarnosti i poštovanja ljudskih prava.

