Povećanjem akciza do smanjenja upotrebe duvanskih proizvoda

Podgorica, (MINA) – Pravi doprinos očuvanju javnog zdravlja i smanjenju upotrebe duvanskih proizvoda može dati politika povećanja akciza, kao i ubrzavanje akciznog kalendara, rekao je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Iz Ministarstva finansija kazali su da je danas održan sastanak Damjanovića sa šeficom Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, Minom Brajović.

Sastanak je, kako se navodi, organizovan da bi se sagledale mogućnosti posredstvom kojih bi Ministarstvo finansija, u okviru svojih nadležnosti, doprinijelo očuvanju javnog zdravlja.

Kako se dodaje, to se prije svega odnosi na adekvatno zakonsko tretitanje duvanskih proizvoda kao i davanje zdravstvenih, ali i ekonomskih i finansijskih benefita društvu.

Iz Ministarstva su naveli da je u proteklom periodu već realizovan niz značajnih aktivnosti na planu priprema zakona o duvanu, o akcizama i o kontroli upotrebe duvana, sa fokusom na nove duvanske prozivode.

Damjanović je ocijenio da se pravi doprinos očuvanju javnog zdravlja i smanjenju upotrebe duvanskih proizvoda može ostvariti samo u zajedničkoj sprezi SZO, Ministarstva zdravlja i resora kojim rukovodi.

“On je naglasio da se, sa aspekta finansijskih regulativa, najveći doprinos može dati adekvatnim oporezivanjem duvanskih i takozvanih novih nikotinskih proizvoda, odnosno politikama povećanja akciza, kao i ubrzavanjem akciznog kalendara”, dodaje se u saopštenju.

Brajović je podsjetila da svake godine epidemija pušenja u Crnoj Gori “odnese” preko dvije hiljade života.

Ona je ukazala i na alarmantne rezultate iz Investicione studije da duvan košta Crnu Goru 7,3 odsto bruto društvenog proizvoda.

Brajović je pozdravila napore i posvećenost Damjanovića da, kroz sistemske mjere na harmonizaciji nacionalne akcizne poltike i kalendara sa regulativom Evropske unije i planiranim povećanjem poreskog opterećenja za duvanske i nikotinske proizvode, nemjerljivo doprinese u očuvanju zdravlja građana, javnih finansija i životne sredine u Crnoj Gori.

Kako je navela, posebno je važno što Vlada prepoznaje da su novi duvanski proizvodi i sistemi za “plasiranje” duvana i nikotina opasni i rizični po zdravlje.

“U okolnostima “agresivne” penetracije novih duvanskih i nikotinskih proizvoda na tržište Crne Gore, ulaganje u dosljednu primjenu pet osnovnih mjera za kontrolu upotrebe duvana u duhu Konvencije je put zdravlja i razvoja Crne Gore, koji nema alternativu”, dodala je Brajović.

Predstavnik Sekretarijata SZO Okvirne konvecije za kontrolu duvana Endrju Blek je naglasio važnost implementacije SZO Okvirne konvencije o upotrebi duvana.

On je istakao je da će Sekretarijat dati punu ekspertsku podršku crnogorskom timu, koji je, kako je ocijenio, na dobrom putu i koji integrisano radi na smanjenju upotrebe i tražnje duvanskih proizvoda, kao i prevenciji fatalnih posljedica po javno zdravlje.

“Sagovornici su se saglasili da je neophodno udruženo djelovati u cilju smanjenja dostupnosti ovih proizvoda, ograničenju kupovine maloljetnim licima, regulisanoj prodaji cigareta, kontroli cjenovne i akcizne politike”, navodi se u saopštenju.

Usaglašeno je i da je neophodno povećanje informisanosti o štetnim efektima duvana po zdravlje, kroz zdravstveno-vaspitne aktivnosti, koje imaju za cilj povećanje informisanja ali i sprovođenjem aktivnosti sa ciljem prestanka pušenja.

