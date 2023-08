Ministarstvo: Povećanje zarada važan korak ka punoj nezavisnosti pravosuđa

Podgorica, (MINA) – Povećanje zarada nosiocima pravosudnih funkcija važan je korak ka ostvarivanju pune nezavisnosti sudstva i tužilaštva, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Iz tog resora su kazali da, utvrđivanjem predloga izmjena Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Ministarstvo pravde i Vlada nastavljaju sa aktivnostima koje za cilj imaju povećanje standarda nosilaca pravosudnih funkcija.

“Sudije osnovnih sudova i tužioci u osnovnim državnim tužilaštvima dobiće značajno uvećanje osnovnih zarada što predstavlja važan korak ka ostvarivanju pune nezavisnosti sudstva i tužilaštva”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da uvećanje zarada predstavlja početnu fazu usklađivanja zarada u pravosudnom sistemu, nakon čega će se, kako se dodaje, u saradnji sa Ministarstvom finansija, nastaviti sa daljim aktivnostima na tom planu.

Iz Ministarstva su rekli da će uvećanje zarada u značajnoj mjeri uticati na vraćanje povjerenja u pravosudni sistem i podići efikasnost rada u navedenim institucijama.

“Dodatno će ohrabriti sadašnje, ali i buduće nosioce pravosudnih funkcija da nastave sa beskompromisnom borbom sa svim oblicima kriminala i korupcije na svim nivoima”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, svako povećanje zarada u javnom sektoru je korak naprijed u podizanju standarda državnih službenika.

“A posebno kada su u pitanju sudije i tužioci osnovnih sudova i tužilaštava, kao najopterećenija karika pravosudnog sistema”, rekli su iz Ministarstva pravde.

Oni su zahvalili Ministarstvu finansija jer je, kako su naveli, prepoznalo značaj te reforme.

