Povećanje zarada pozitivan iskorak u poboljšanju uslova rada sudija

Podgorica, (MINA) – Povećanje zarada sudijama osnovnih sudova, koji su prva karika pravosudnog sistema, ozbiljan je iskorak u prepoznavanju značaja i obima rada sudija iz osnovne nadležnosti, ocijenili su iz podgoričkog Osnovnog suda.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila predlog izmjena Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je predviđeno povećanje zarada u Osnovnom sudu i Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT).

Iz Osnovnog suda u Podgorici su ocijenili da je uvećanje plata, koja u osnovi iznosi 1.179 EUR, bilo neophodno i nužno.

„Zbog toga predložene izmjene zakona kojim se regulišu plate u osnovnim sudovima i osnovnim državnim tužilaštvima, pozdravljamo i smatramo ozbiljnim iskorakom u prepoznavanju značaja i obima rada sudija iz osnovne nadležnosti“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Osnovni sud u Podgorici svjedok tereta koji nosi osnovna nadležnost i da je održano više sastanaka zbog nezadovoljstva sudija zaradama koje primaju za toliki obim posla.

„U više navrata smo se obraćali i skretali pažnju na visinu zarade koja ni u kom smislu ne odgovara kako obimu posla, tako ni značaju funkcije sudije osnovnog suda i odgovornosti koju ta funkcija nosi“, rekli su iz podgoričkog Osnovnog suda.

Oni su ukazali da sudije osnovnih sudova, osim osnovne zarade, nemaju mogućnost da ostvare dodatak na zaradu na ime prekovremenog rada koji obavljaju, a koji zakon ne prepoznaje.

Sudije osnovnih sudova u Crnoj Gori su, kako se navodi, prva karika pravosudnog sistema i najviše su opterećeni obimom posla.

„Posao obavljaju u neadekvatnim uslovima za rad, suočavajući se svakodnevno sa različitim izazovima, ali bez obzira na navedeno, svojim radom najviše doprinose ostvarivanju efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa“, istakli su iz podgoričkog Osnovnog suda.

Kako su naveli, današnji zaključak Vlade smatraju iskorakom države u pravcu istinskog prepoznavanja potreba sudija.

„A kod činjenice da je u minulom periodu došlo do povećanja zarada u skoro svim drugim sektorima, te opšte poznate činjenice o rastu inflacije i troškova života, ovo povećanje je bilo neophodno, u cilju zadovoljenja trenutnog nivoa potreba i životnog standarda u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.

