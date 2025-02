Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) i države članice ostaju ujedinjene u pružanju ekonomske, finansijske, vojne i humanitarne podrške Ukrajini, poručili su ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler i otpravnica poslova Ambasade Poljske u Podgorici, Malgožata Lakota Miker.

Oni su, u autorskom tekstu povodom tri godine od početka ruske invazije na Ukrajinu, naveli da je povećanje podrške Ukrajini hitnije nego ikada.

„Danas se navršavaju tri godine od početka ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu – tragične prekretnice u ovom sukobu koji je, zapravo, počeo prije 11 godina, nezakonitom aneksijom Krima i Donbasa“, piše u tekstu pod nazivom “Uz Ukrajinu: Tri godine otpornosti, jedinstva i odlučnosti”.

Prema riječima Satlera i Lakote Miker, taj čin agresije narušio je principe suvereniteta i teritorijalnog integriteta, temeljne stubove međunarodnog poretka.

„Dok razmišljamo o ove tri godine razaranja i odlučnosti, jedno je potpuno jasno: naša nepokolebljiva podrška Ukrajini nije samo moralna obaveza, već i strateški imperativ“, navodi se u autorskom tekstu.

Kako su kazali Satler i Lakota Miker, stav EU je nedvosmislen i suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine nijesu predmet pregovora.

„Rusija je agresor, i ne smije biti nagrađena za svoju agresiju“, piše u autorskom tekstu.

Satler i Lakota Miker su istakli da bi svaki kompromis po tom pitanju potkopao same temelje međunarodnih odnosa.

Prema njihovim riječima, Rusija vodi neokolonijalni, imperijalistički rat protiv suverene članice međunarodne zajednice i neće stati na ukrajinskim granicama.

„Ova posvećenost nije samo deklarativna“, ističe se u autorskom tekstu Satlera i Lakote Miker.

Oni su kazali da su EU i njene države članice postale najveći donator Ukrajini, pružajući ukupno 134,7 milijardi EUR podrške, uključujući 48,7 milijardi EUR vojne pomoći.

Kako su naveli, misija vojne pomoći EU obučila je više od 73 hiljade ukrajinskih vojnika, jačajući kapacitete Ukrajine da odbrani svoj suverenitet i vrijednosti koje zajedno baštine.

„EU i njene države članice, uključujući Poljsku – susjednu zemlju Ukrajine i aktuelnu predsjedavajuću Savjeta EU – ostaju ujedinjene u pružanju ekonomske, finansijske, vojne i humanitarne podrške Ukrajini“, naglasili su Satler i Lakota Miker.

Oni su rekli da su najnoviji događaji u prvi plan istakli dvije ključne činjenice, da je jedinstvo unutar EU od presudnog značaja, a povećanje podrške Ukrajini hitnije nego ikada.

„Međutim, dok povećavamo podršku, moramo ostati na oprezu. Ruske strateške manipulacije ne smiju diktirati uslove mira“, piše u autorskom tekstu.

Navodi se da svaki kredibilan mirovni proces mora uključiti Kijev i Evropu i da je princip jasan – „Ništa o Ukrajini bez Ukrajine.“

„Prije jednog vijeka, istorija je Crnoj Gori pokazala šta znači kada nijeste za stolom dok se odlučuje o sudbini vaše zemlje“, rekli su Satler i Lakota Miker.

Kako su dodali, nijedna nacija na svijetu ne bi smjela da doživi sličnu sudbinu.

„Uloga Crne Gore u ovoj zajedničkoj borbi vrijedna je priznanja. Od početka rata, Crna Gora je pružila više od deset miliona EUR pomoći, uključujući vojnu i humanitarnu podršku“, kazali su Satler i Lakota Miker.

Crna Gora je, kako su naveli, dosljedno usklađena sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, implementirajući sve pakete sankcija protiv Rusije i dosljedno podržavajući mirovne inicijative kroz ko-sponzorstvo i glasanje u Ujedinjenim nacijama.

„Najnovija odluka Savjeta za odbranu i bezbjednost Crne Gore o učešću Vojske u Misiji vojne pomoći EU i NATO-ovom programu bezbjednosne podrške i obuke za Ukrajinu dodatno potvrđuje ovu posvećenost“, rekli su Satler i Lakota Miker.

Oni su kazali da vjeruju da će crnogorski parlament uskoro usvojiti ove ključne odluke, jačajući ulogu zemlje u kolektivnoj bezbjednosti.

„Ali iznad svega, Crna Gora je pokazala solidarnost kada je to bilo najpotrebnije, u trenutku kada su milioni ukrajinskih izbjeglica prelazili granice Evrope. Ova zemlja ponijela je titulu prve države van EU koja je ukrajinskim izbjeglicama dodijelila privremenu zaštitu“, piše u tekstu.

Satler i Lakota Miker su kazali da je, prema nekim procjenama, Crna Gora po glavi stanovnika primila više ukrajinskih izbjeglica nego bilo koja druga država u svijetu.

Kako su rekli, njena velikodušna podrška u vidu zdravstvene zaštite i smještaja odražava saosjećanje i solidarnost crnogorskog društva, što nikada neće biti zaboravljeno.

„Danas stojimo na prekretnici istorije, gdje loše odluke mogu ugroziti sve za šta se EU borila od svog osnivanja. Dok su neka stara partnerstva na ispitu, a međunarodni poredak zasnovan na pravilima potkopan, moramo biti jedinstveniji nego ikada“, ističe se u autorskom tekstu.

Satler i Lakota Miker su naglasli da „moramo shvatiti da je borba Ukrajine i naša borba i da je njena bezbjednost naša bezbjednost“.

„Danas, dok obilježavamo ovu tužnu godišnjicu, obnavljamo naše obećanje: stajaćemo uz Ukrajinu i nećemo napustiti ukrajinski narod“, poručili su Satler i Lakota Miker u autorskom tekstu.

