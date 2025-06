Povećanje izdvajanja za odbranu presudno za jačanje odbrambenih kapaciteta

Podgorica, (MINA) – Odluka o povećanju izdvajanja za odbranu, koja će biti donijeta danas na Samitu NATO-a u Hagu, presudno je važna za jačanje odbrambenih kapaciteta svih saveznika, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović, koji predvodi delegaciju Crne Gore na Samitu NATO-a u Hagu, na marginama zvaničnog dijela Samita razgovarao je sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom.

On je, uoči početka sjednice, kazao da je zadovoljan što predstavlja Crnu Goru na Samitu na kojem će se diskutovali o brojnim pitanjima i donijeti, kako je istakao, važne istorijske odluke.

„Danas ćemo donijeti odluku koja se odnosi na povećanje izdvajanja za odbranu. Smatram da je to odluka od presudne važnosti za jačanje odbrambenih kapaciteta svih saveznika u NATO-u, i zaista se radujem svim odlukama koje će biti donijete danas“, kazao je Milatović.

On je poručio da vjeruje da je to ulaganje u budućnost i sigurnost građana i ekonomija, dodajući da će Samit u Hagu zasigurno učiniti NATO savez otpornijim i jačim za generacije koje dolaze.

„Crna Gora je kredibilna članica NATO-a i danas ćemo zajedno sa svim ostalim saveznicama donijeti odluku koja se tiče povećanja izdvajanja troškova za odbranu sa sadašnjih dva odsto BDP-a, na 3,5 odsto, koji se tiče direktnih izvajanja za odbranu i dodatno 1,5 odsto BDP-a koji se tiče izdvajanja za sigurnost u širem smislu“, rekao je Milatović.

On je istakao da će u tom kontekstu Crna Gora danas pokazati posvećenost članstvu u NATO savezu i svim odlukama koje će zajednički donijeti.

Sastanak šefova država i vlada 32 članice Alijanse prvi je samit kojim predsjedava novi generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

