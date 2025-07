Povećana efikasnost rada zdravstveno-sanitarne inspekcije

Podgorica, (MINA) – Efikasnost rada zdravstveno-sanitarne inspekcije povećana je nakon što je nadležnosti nad njom preuzelo Ministarstvo zdravlja, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je zabilježen porast broja redovnih, odnosno planiranih inspekcijskih nadzora, što je direktno doprinijelo efikasnijem sprovođenju zakonskih propisa i podizanju nivoa zaštite zdravlja građana.

Kako su kazali iz Ministarstva, upoređujući podatke iz perioda 1. januar – 31. maj prošle godine, kada je inspekcija djelovala u okviru Uprave za inspekcijske poslove, sa istim periodom ove godine, evidentan je porast u svim ključnim parametrima rada inspektora.

„Zdravstveni inspektori su u ovoj godini izvršili 173 redovna nadzora (u odnosu na 140 u 2024.), izdali 45 ukazivanja (28 u 2024.), donijeli 34 rješenja (19 u 2024.), izdali prekršajne naloge u ukupnom iznosu od 55,700 EUR (u poređenju sa 49.320 EUR u 2024.)“, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Navodi se da su ti rezultati posljedica bolje usklađenosti godišnjeg plana rada inspekcije sa realnim potrebama za nadzorom u prioritetnim oblastima i objektima.

Iz Ministarstva su kazali da su sanitarni inspektori, takođe, ostvarili zapažene rezultate.

„Izvršene su 1.744 redovne kontrole (1.706 u 2024.), utvrđeno je 862 nepravilnosti (744 u 2024.), izdato je prekršajnih naloga u iznosu od 257.050 EUR, što je za oko 70 hiljada EUR bolji rezultat nego u prethodnoj 2024. godini“, precizirali su iz tog resora.

Kako su naveli, u cilju efikasnijeg nadzora tokom ljetnje turističke sezone, od 29. juna do 31. avgusta ove godine, zdravstveni i sanitarni inspektori dodatno su angažovani u primorskim opštinama i opštinama na sjeveru sa povećanim brojem turista i privremenih objekata pod sanitarnim nadzorom.

Iz Ministarstva su kazali da predmet kontrole u tom periodu obuhvata ispravnost bazenskih i pijaćih voda i redovnost zdravstvenih pregleda zaposlenih u objektima koji rukuju hranom i pićem.

„Zatim sprovođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) i sanitarno-tehničke uslove u ugostiteljskim, turističkim i drugim objektima pod sanitarnim nadzorom“, dodaje se u sapštenju.

Iz Ministarstva su poručili da će i u narednom periodu nastaviti sa unapređenjem rada inspekcijskih službi, s ciljem zaštite javnog zdravlja i poštovanja zakonskih normi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS