Potvrđene optužnice protiv 22 osobe

Podgorica, (MINA) – Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnice od 13. juna 2023. i 5. februara i 2. septembra prošle godine, koje je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo protiv 22 osobe osumnjičene za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Kako je saopšteno iz SDT-a, optužnica je podignuta proptiv D.P, S.G, S.Š, D.J, Z.V, B.Lj, Đ.G, S.Z, N.Z, E.T, N.C, A.R, A.R, F.C, M.Š, A.B, N.V, V.J, D.K, M.G, V.Z. i D.P.

Iz SDT-a su rekli da se D.J, Z.V, B.Lj. i S.Z. terete i za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

To krivično djelo, kako su naveli, stavlja se na teret i optuženoj A.R, kao i optuženom M.Š.

Iz SDT-a su kazali da se za isto krivično djelo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija tereti optuženi V.J.

„Prilikom donošenja odluke o podizanju optužnica, osim personalnih i materijalnih dokaza, cijenjeni su kao pravno valjani i elektronski dokazi sa tada kriptovane ANOM aplikacije, pribavljeni u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima“, navodi se u saopštenju.

