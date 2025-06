Potvrđena presuda za izazivanje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud potvrdio je presudu podgoričkog Višeg suda kojom je P.M. osuđen na šest mjeseci zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje.

Kako je saopšteno iz Apelacionog suda, P.M. je oglašen krivim jer je, od 17. januara do 2. februara 2023.godine, javno podsticao na nasilje i mržnju prema pripadnicima islamske zajednice tako što je na zvanični Fejsbuk /Facebook/ profil Islamske zajednice slao više audio poruka prijeteće i uvredljive sadržine.

“Čime je neodređeni broj osoba podsticao na nasilje i mržnju prema pripadnicima islamske religije”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je P.M. tom presudom osuđen na šest mjeseci zatvora.

“Optuženom je izrečena i mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi koja će trajati dok postoji potreba za njegovim liječenjem, pri čemu će se vrijeme provedeno u ustanovi za liječenje uračunati u izrečenu kaznu zatvora”, navodi se u saopštenju.

Kako su objasnili iz Apelacionog sud, mjera liječenja može trajati i duže od izrečene kazne zatvora.

Odlučujući o žalbi branioca optuženog kojom se pobija odluka o krivičnoj sankciji, Apelacioni sud je ocijenio da je ona neosnovana.

Prema ocjeni Apelacionog suda, prvostepeni sud je pravilno utvrdio i u dovoljnoj mjeri vrednovao sve okolnosti koje su od uticaja na izbor krivične sankcije i koje su od značaja da kazna bude veća ili manja.

“Od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog pravilno je cijenio njegovo držanje nakon izvršenog krivičnog djela, koje je izraženo kroz jasno i potpuno priznanje učinjenog djela što je doprinijelo efikasnosti postupka, njegovo loše imovno stanje i nezaposlenost, kao i stepen krivice obzirom da je vještačenjem utvrđeno da je prilikom izvršenja krivičnog djela uračunljivost optuženog bila bitno smanjena”, naveli su iz Apelacionog suda.

Kako su istakli, od otežavajućih okolnosti Viši sud je pravilno cijenio njegovu raniju osuđivanost.

Prema mišljenju Apelacionog suda, izrečena kazna zatvora od šest mjeseci je adekvatna težini krivičnog djela i stepenu krivice optuženog.

“Imajući u vidu činjenicu da je optuženom izrečena zatvorska kazna i sadržinu nalaza i mišljenja vještaka psihijatra iz kojeg proizilazi da optuženi pokazuje društveno neprilagođeno ponašanje u dužem vremenskom periodu, koje proizilazi iz njegove granično organizovane, paranoidno strukturisane i emocionalno nestabilne ličnosti, Apelacioni sud smatra da je izricanje mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi opravdano”, navodi se u saoštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS