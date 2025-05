Potvrđena presuda u slučaju Lidije Mitrović

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud je, odlučujući o žalbama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), okrivljene Lidije Mitrović i njenog branioca, potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom je Mitrović osuđena na sedam mjeseci zatvora, a žalbe odbio kao neosnovane.

Iz Apelacionog suda saopštili su da je time postala pravnosnažna presuda kojom je Mitrović oglašena krivom zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

Ocijenjeno je da je prvostepeni sud pravilno utvrdio da je okrivljena kao specijalna tužiteljka u SDT-u, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja pribavila korist N.P, Z.B, S.B. i P.R. postupajući suprotno odredbama Zakonika o krivičnom postupku i Pravilnika o odloženom krivičnom gonjenju.

Kako su objasnili, Mitrović je donijela rješenja o odbacivanju krivičnih prijava protiv N.P, Z.B, S.B. i P.R. zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, iako je bila svjesna da su te osobe osnovano sumnjive da su izvršila krivično djelo utaja poreza i doprinosa za koje se ne može primijeniti institut odlaganja krivičnog gonjenja.

Prema mišljenju Apelacionog suda, prvostepeni sud je za svoju odluku dao jasne razloge koje je u svemu prihvatio i Apelacioni sud.

Dodaje se da je prema stanovištu Apelacionog suda, prvostepeni sud pravilno utvrdio i u dovoljnoj mjeri vrednovao sve činjenice, odnosno okolnosti koje su od uticaja na izbor vrste krivične sankcije i koje su od značaja da kazna bude veća ili manja.

“Po mišljenju Apelacionog suda izrečena kazna zatvora u trajanju od sedam mjeseci srazmjerna je težini krivičnog djela i stepenu krivice okrivljene”, navodi se u saopštenju.

Zbog toga se, kako su rekli iz Apelacionog suda, s pravom može očekivati da će se sa tako odmjerenom kaznom zatvora postići svrha kažnjavanja.

“Odnosno da će se sa istom uticati na okrivljenu, ali i na druge da ubuduće ne čine krivična djela, zaključuje se u saopštenju.

