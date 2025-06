Potvrđena optužnica za šverc pola tone kokaina na brodu Budva

Podgorica, (MINA) – Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu koju je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo protiv sedam osoba, zbog šverca pola tone kokaina na brodu „Budva“.

Iz SDT-a je saopšteno da je optužnica podignuta protiv sedam optuženih – V.R, O.I, M.R, M.B, V.M.M, B.S. i M.R.

„Zbog osnovane sumnje da su V.R, O.I, M.R, M.B. i V.M.M. izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, B.S. i M.R. krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a O.I. i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, navodi se u saopštenju.

Iz SDT-a su rekli da je kriminalnu organizaciju 2020. godine organizovao optuženi V.R. i da su njeni pripadnici postali ostali optuženi i druge osobe.

„Predmet optužnice je neovlašćeno prenošenje radi prodaje 509 kilograma kokaina, crnogorskim brodom „Budva“ na kojem je droga otkrivena i oduzeta, u luci Hamburg, u Njemačkoj, 2. maja 2020. godine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je predmet optužnice i neovlašćeno držanje radi prodaje i nuđenje na prodaju jednog kilograma kokaina od strane optuženog V.M.M, za 34 hiljade EUR nepoznatoj osobi, u Baru, u septembru 2020.godine.

„Ali i držanje vatrenog oružja i municije bez odgovarajuće isprave o oružju od strane optuženog O.I, u Kotoru, u zgradi koju koristi, u prošloj godini do pretresanja i hapšenja“, rekli su iz SDT-a.

