Potvrđena hrabrost i posvećenost crnogorskih spasilaca

Podgorica, (MINA) – Hrabrost i posvećenost crnogorskih spasilaca, koja je potvrđena prilikom podrške turskom narod, ulivaju sigurnost građanima da će u slučaju potencijalnih nepogoda sistem zaštite i spašavanja imati kapaciteta da adekvatno odgovori, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je čestitao Međunarodni dan civilne zaštite i Dan zaštite i spašavanja u Crnoj Gori.

Đukanović je u čestitki objavljenoj na Tviteru /Tvitter/ istakao da izuzetno cijeni humanost, hrabrost i solidarnost koju spasioci pokazuju prilikom brojnih akcija spašavanja života, materijalnih i kulturnih dobara.

Kako je kazao, njihova hrabrost, profesionalnost i posvećenost, potvrđena i prilikom podrške prijateljskom turskom narodu u tragediji koja ga je nedavno zadesila, ulivaju sigurnost svim građanima.

“Da će u slučaju potencijalnih elementarnih i drugih nepogoda sistem zaštite i spašavanja imati kapaciteta da adekvatno odgovori i posljedice svede na najmanju moguću mjeru”, dodao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS