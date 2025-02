Potrebne reforme za uspješno krivično gonjenje u predmetima ratnih zločina

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da sprovede važne refome kako bi se obezbijedilo uspješno krivično gonjenje u predmetima vezanim za ratne zločine, ocijenjeno je u Izvještaju glavnog tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma Serža Bramerca.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), Izvještaj o napretku tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, koji se odnosi na period od 16. maja do 15. novembra prošle godine, predstavljen je u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Iz VDT-a su kazali da je Bramerc istakao zadovoljstvo odličnom saradnjom Tužilaštva Mehanizma i crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i odao priznanje novoj dinamici Crne Gore u vezi s pravdom za ratne zločine.

“Već su napravljeni pozitivni koraci i saradnja između Tužilaštva Mehanizma i SDT-a je na vrlo visokom nivou”, navodi se u dokumentu.

Dodaje se da se Tužilaštvo Mehanizma nada da će u budućnosti moći da izvijesti da se u procesu ostvarivanja pravde u vezi sa ratnim zločinima u Crnoj Gori postižu konkretni rezultati.

“Navodi se da su potrebne važne reforme koje bi podržale pravdu za ratne zločine u domaćem pravu kako bi se obezbijedilo uspješno krivično gonjenje u predmetima vezanim za ratne zločine u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

U dokementu se navodi da SDT radi na tri predmeta ratnih zločina, od kojih je jedan u fazi istrage, drugi u fazi potvrđivanja optužnice, dok je u trećem suđenje u toku.

“Dva predmeta odnose se na zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, a jedan na ratne zločine počinjene u Hrvatskoj”, precizirano je u dokumentu.

Ističe se da sada postoje visoka očekivanja u vezi sa rezultatima istraga i krivičnih gonjenja i izražava uvjerenje da će ta očekivanja biti ostvarena.

“Tužilaštvo Mehanizma će nastaviti da pruža neophodnu pomoć SDT-u i raduje se pozitivnim rezultatima”, dodaje se u izvještaju.

Podsjeća se da je Bramerc posjetio Crnu Goru od 16. do 19. septembra prošle godine, kada je imao sastanke sa vrhovnim državnim tužiocem Miloradom Markovićem, glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem, kao i predstavnicima izvršne vlasti.

“U izvještaju se konstatuje da je usvojena preporuka Tužilaštva Mehanizma da se izmijeni Zakon o krivičnom postupku, kako bi se omogućilo prihvatanje dokaza Tužilaštva Mehanizma”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je razgovarano o dodatnim reformama koje bi omogućile efikasno krivično gonjenje u predmetima seksualnog nasilja povezanog sa sukobom i da je dogovoreno da će Tužilaštvo Mehanizma dostaviti odgovarajući prijedlog i pružati traženu pomoć kako bi se osigurao napredak u tim i drugim važnim oblastima.

Kako je saopšteno iz VDT-a, u Izvještaju se konstatuje i da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima znatan zaostatak predmeta, da se saradnja Hrvatske s nacionalnim pravosuđima u regionu znatno pogoršala u posljednjih deset godina, kao i da su u posljednjih osam godina rezultati Tužilaštva za ratne zločine Srbije bili ograničeni.

