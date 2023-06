Potrebna većina kojoj je interes države i građana ispred partijskog i ličnog

Podgorica, (MINA) – Parlamentarnu većinu u budućem sazivu Skupštine treba da čine poslanici kojima je interes države i građana ispred partijskog i ličnog benefita, ocijenili su iz Socijaldemokratske Crne Gore.

Međunarodni sekretar Socijaldemokrata Miloš Đuričković kazao je da su građani na proteklim parlamentarnim izborima dali svoje mišljenje, ali da ništa manje nije glasno i mišljenje onih koji su odlučili da ostanu doma.

“Glasači koji su izašli, podijelili su moć tako da niko ne može vladati kako je on sam naumio, dok ih je dio otišao u političku prošlost”, naveo je Đuričković.

Prema njegovim riječima, biće potreban širok politički dogovor.

Đuričković je kazao da širina političkog dogovora ne znači da je kvalitet postignut i da to mora biti jasno političkim predstavnicima, “koji praveći kombinatorike gledaju isključivo u brojeve osvojenih mandata”.

“Ako je jedini kriterijum rješavanje matematičkog problema kako doći do 41 mandata i sjesti u fotelju, onda možemo očekivati dalje propadanje. Širina će se postići, ali ne i kvalitet”, ocijenio je Đuričković.

On smatra da, ako kriterijum za sastav većine u skupštini bude postizanje dogovora među političkim subjektima koji iskreno i dokazano baštine vrijednosti poput priključivanja Evropskoj uniji, ekonomskog prosperiteta, životnog standarda, jačanja institucija i poštovanja i očuvanja Ustava Crne Gore, onda se može postići inkluzivnost i kvalitet.

“Ako ovi kriterijumi budu odlučujući, u kombinaciji sa dosadašnjim učinkom politički subjekata na svakom od ovih kriterijuma, onda se može doći do većine, koja možda neće biti idealna, ali će biti najbolje što u ovom trenutku možemo da imamo i Vlade koja će raditi u interesu građana”, naveo je Đuričković u saopštenju.

On je istakao da je, od 81 poslanika koji će činiti budući saziv Skupštine Crne Gore, potreban 41 i više poslanik kojem je interes države i građana ispred partijskog i ličnog benefita.

“Na ovim principa selekciju je mnogo lakše napraviti na osnovu rada i učinka političkih aktera. Tim principima, trebali bi se rukovoditi politički subjekti, ako ništa drugo, onda zbog ogromnog dijela apstinenata na ovim izborima”, poručio je Đuričković.

Kako je naveo, partije koje su činile nekadašnji Demokratski front (DF), ne mogu biti partner proevropskoj Vladi.

“Sagledavajući učinak DF-a u gradovima u kojima vrši vlast u Crnoj Gori, poput Budve, Nikšića i Pljevalja i Zeti, jasno je da je riječ o ciljevima i politici koja ne doprinosi stvaranju nijednog od gore pomenutih principa”, rekao je Đuričković.

On je kazao da bi se participacijom DF-a u Vladi ugasili snovi o evropskoj budućnosti Crne Gore.

“Gledajući njihov učinak u rukovođenju privrednim subjektima za protekle tri godine, ugasili bi se snovi i o ekonomskom prosperitetu i unaprijeđenju životnog standarda građana”, ocijenio je Đuričković.

On je rekao da je Građanski pokret (GP) URA partija koja je samo na papiru proevropska i zelena partija.

“Sagledavajući učinak njihovog premijera i saučesnika za protekle tri godine, naročito učinak u 43. Vladi, sa pravom možemo konstatovati da su najzaslužniji za sunovrat crnogorskog društva, produbljivanje podjela, dok su u zaustavljanju evropskih integracija Crne Gore bili učinkovitiji od DF-a i ruske agenture zajedno”, kazao je Đuričković.

Kako je dodao, Ustav i zakoni Crne Gore za GP URA predstavljaju samo mrtvo slovo na papiru.

“Ukratko, skup pojedinaca vođenih partijskim i ličnim interesima, rukovođenih interesima raznih centara moći, lišenih moralnih barijera da zloupotrebljavaju državni aparat i politički sistem zarad postizanja ciljeva”, naveo je Đuričković.

On smatra da dominantna većina ostalih političkih subjekata sa parlamentarnim statusom, ima u potpunosti ili djelimično potencijala da, na pomenutim principima i ciljevima, Crnu Goru usmjeri na dobar put.

Đuričković je kazao da je najniža izlaznost od uvođenja višestranačja u Crnoj Gori poruka koju građani šalju političkim predstavnicima, da je krajnje vrijeme da se ispred stranačkih interesa i kombinatorika stave državni interesi i interesi društva.

