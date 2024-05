Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebna odlučnija borba protiv antivakcinalnih lobija, kako bi se izbjegla pojava i epidemija teških zaraznih bolesti, ocijenjeno je na sastanku ministra zdravlja Vojislava Šimuna i zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniše Bjekovića.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Šimun i Bjeković razgovarali o izazovima sa kojima se suočava zdravstveni sistem i modalitetima za njihovo prevazilaženje i rješavanje.

Šimun je upoznao Bjekovića sa prioritetnim aktivnostima koje su u fazi realizacije, a koje imaju za cilj unapređenje zdravstvenih usluga u oblastima medicine, gdje su evidentirani dugogodišnji organizacioni i funkcionalni problemi.

On je istakao da su, u tom smislu, od velikog značaja sugestije i predlozi institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Navodi se da je na sastanku je bilo riječi i o imunizaciji i ocijenjeno da je neophodno intenzivirati javnu kampanju o podizanju svijesti populacije o značaju vakcinacije, naročito vakcinama koje su predviđene po redovnom kalendaru.

“Sagovornici su se saglasili da se, na bazi naučnih i medicinskih činjenica, treba odlučnije boriti protiv antivakcinalnih lobija, kako bi izbjegli pojavu i epidemiju teških zaraznih bolesti, koje su upravo zahvaljujući vakcinaciji, bile iskorijenjene sa naših prostora”, kaže se u saopštenju.

Kada je u pitanju stomatološka zdravstvena zaštita djece sa posebnim potrebama, Šimun je kazao da su, u cilju rješavanja tog dugogodišnjeg problema, preduzete konkretne aktivnosti koje za rezultat imaju izvjesno smanjenje liste čekanja.

On je dodao da će kroz izmjenu zakonskih rješenja obezbijediti uslove da se, osim u Kliničkom centru Crne Gore, i u drugim zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa obezbijede kapaciteti za izvođenje tih procedura i samim tim poveća obim stomatoloških usluga.

Šimun je informisao Bjekovića i o preduzetim aktivnostima u cilju obnove transplantacionog programa od srodnog donora u Crnoj Gori.

Kako su kazali iz Ministarstva, Šimun je naglasio da se razmatraju sve zakonske i realne mogućnosti da se nađe rješenje i za pacijente koji nemaju srodnog donora.

Navodi se da je na sastanku bilo riječi i o unapređenju mentalnog zdravlja, kroz ojačavanje kapaciteta, kao i o važnosti donošenja protokola posebno u domenu hitne medicinske pomoći.

“Ali i protokola za pružanje usluga licima koja su pretrpjela nasilje i drugih oblasti gdje je to neophodno, u cilju adekvatnijeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvene zaštite”, dodaje se u saopštenju.

