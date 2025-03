Potpisani ugovori o unapređenju sistema za upravljanje otpadnim vodama na sjeveru

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), Evropska investiciona banka (EIB) i opštine Kolašin, Rožaje i Mojkovac potpisali su danas ugovore o grantu za unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama i vodosnabdijevanja na sjeveru države, vrijednom 22,5 miliona EUR.

Ugovori o grantu, za razvoj održivog vodosnabdijevanja i sistema otpadnih voda u tim opštinama, potpisani su posredstvom Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz MERS-a, cilj tih projekata je unapređenje kvaliteta opštinskih vodovodnih i sanitarnih usluga, u svrhu čuvanja javnog zdravlja i životne sredine.

Navodi se da će realizacijom tih projekata biti poboljšan kvalitet vode u donjim tokovima rijeka Tare i Ibra, čime će biti promovisan održivi turizam i poboljšani uslovi života za više od 30 hiljada ljudi.

Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić istakao je da ovaj projekat nije samo tehnički izazov, već i simbol posvećenosti Crne Gore izgradnji boljeg, zdravijeg i održivijeg života za sve građane.

“Ova sredstva će omogućiti da se unaprijedi sistem vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u tri važne sjeverne opštine – Kolašinu, Rožajama i Mojkovcz, koje su, kao i cijeli sjever, decenijama bile zapostavljene u pogledu razvoja opšte, pa i komunalne infrastrukture”, kazao je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, ova značajna investicija nije samo infrastrukturni podstrek, već dodatni ekonomski impuls.

“Time potvrđujemo snažnu posvećenost budućnosti naše djece, a to je, u ovom slučaju, omogućavanje pristupa čistoj vodi, zdravoj životnoj sredini, a sve prethodno u funkciji održivog razvoja”, naveo je Ćulafić.

On je zahvalio Delegaciji EU, EIB, kao i svim partnerima i implementacionoj jedinici Ministarstva, PROCON-u, na njihovoj kontinuiranoj podršci, uz uvjerenje da će projekat imati dugoročne pozitivne efekte.

Ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler naglasio je da je zaštita životne sredine od suštinskog značaja za dugoročni uspjeh Crne Gore i njeno usklađivanje sa evropskim standardima.

On je poručio da svaki građanin Crne Gore zaslužuje adekvatnu infrastrukturu kako otpadne vode ne bi zagađivale rijeke i jezera, kako bi se iskorijenile divlje deponije, i kako bi mogao biti siguran da je voda koju konzumira čista i svježa.

„EU je spremna da podrži Crnu Goru u tome, zato mi je posebno zadovoljstvo što mogu da svjedočim donaciji od 22,5 miliona EUR od građana EU za stanovnike Kolašina, Mojkovca i Rožaja“, kazao je Satler.

Kako je naveo, sjeverni region Crne Gore odavno zaslužuje bolju javnu infrastrukturu.

„Danas činimo korak bliže ka ostvarenju te vizije — zajednički gradimo temelje modernog društva u skladu s najvišim ekološkim standardima“, naveo je Satler.

Prema njegovim riječima, ovaj grant je još jedan jasan primjer kontinuirane podrške EU Crnoj Gori u njenim naporima da ispuni standarde Unije.

„U narednom periodu očekujemo realizaciju daljih projekata otpadnih voda u opštinama Pljevlja, Nikšić, Ulcinj, Kotor i Tivat. Uvjereni smo da će ti projekti ne samo približiti Crnu Goru EU i njenoj agendi za pristupanje i poboljšati živote njenih građana, već će značajno doprinijeti naporima za ublažavanje klimatskih promjena“, kazao je Satler.

Šef regionalnog predstavništva EIB, Damien Sorel naveo je da zadovoljan što je EIB uspjela da obezbijedi finansijske i tehničke resurse, zajedno sa Evropskom komisijom, kao dio Tima Evropa za dobrobit građana Crne Gore.

“Ovaj investicioni grant i tehnička pomoć, obezbijeđen kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan, ne samo da će poboljšati upravljanje vodama i obezbijediti pouzdano vodosnabdijevanje, već će doprinijeti i održivom korišćenju vodnih resursa i povećanju otpornosti na klimatske promjene u skladu sa Zelenom agendom EU, dok će istovremeno privući i nove investicije”, istakao je Sorel.

Potpredsjednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj Milun Zogović kazao je da je potpisivanje ugovora o grantu veliki i značajan iskorak i sa stanovišta sveukupnog regionalnog razvoja Crne Gore.

“Pospješivanje napretka života za više od 30 hiljada građana sjevernog dijela Crne Gore prate i standardi koji su jako bitni, a tiču se glavnog cilja – očuvanja životne sredine i poboljšanje održivog ekonomskog razvoja”, naveo je Zogović.

Predsjednici opština Kolašin, Rožaje i Mojkovac – Petko Bakić, Rahman Husović i Vesko Delić izrazili su zadovoljstvo i zahvalnost nakon potpisivanja ugovora.

