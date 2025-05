Potpisana Zajednička deklaracija o strateškom partnerstvu između Crne Gore i UK

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović i specijalna izaslanica Ujedinjenog Kraljevstva (UK) za Zapadni Balkan Karen Pirs potpisali su, danas u Kotoru, Zajedničku deklaraciju o strateškom partnerstvu između te dvije zemlje.

Ibrahimović je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, rekao da je ovo veoma važan dan za odnose Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva.

“Deklaracija otvara novo poglavlje naše saradnje i potvrđuje snažno savezništvo koje dijelimo”, kazao je on.

Podsjetivši na zajedničku posvećenost demokratiji, miru i vladavini prava, Ibrahimović je zahvalio UK na kontinuiranoj podršci ostvarenju crnogorskih vanjskopolitičkih prioriteta, kao i aktivnoj ulozi u regionu.

“Kroz ovakva partnerstva gradimo otpornije društvo i sigurniju budućnost za sve naše građane i šaljemo jasnu poruku – Crna Gora je kredibilan i pouzdan partner međunarodnoj zajednici”, kazao je Ibrahimović.

Pirs je istakla da Zajednička deklaracija potpisana danas predstavlja prekretnicu u jačanju dugogodišnjih odnosa između UK i Crne Gore, odnos koji obje zemlje visoko cijene.

“Ova deklaracija osnažuje našu buduću saradnju u širokom spektru oblasti našeg partnerstva, uključujući bezbjednost, ekonomski razvoj, vladavinu prava, migracije, obrazovanje i kulturu”, rekla je Pirs.

Ona je naglasila da, kao blizak prijatelj i saveznik, UK ostaje u potpunosti posvećeno podršci evropskom putu Crne Gore.

“Kroz našu ulogu kao zemlje domaćina Berlinskog procesa kasnije ove godine, želimo da podstaknemo napredak ka tom cilju i ulažemo dodatne napore u jačanje regionalne stabilnosti i saradnje”, kazala je Pirs.

Ibrahimović se danas u Kotoru sastao i sa zamjenicom izvršnog direktora Britanskog savjeta za Jugoistočnu Evropu Kejt Evart Bigs.

Oni su, kako je saopšteno, razgovarali o jačanju saradnje u oblasti obrazovanja i kulture, uz poseban osvrt na unaprjeđenje digitalnih vještina, otpornost mladih i promociju zajedničkih vrijednosti kroz projekte u oblasti kreativnih industrija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS